پایانه تاکسی میدان کودک و ایوانگاه شهرزیبا ،همزمان با توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی و فضا‌های گردشگاهی در منطقه ۵ تهران، به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهردار منطقه ۵ ، در مراسم افتتاح این مجموعه با اشاره به رویکرد مدیریت شهری در توسعه زیرساخت‌های خدماتی و رفاهی محلات گفت: این طرح با هدف توسعه حمل‌ونقل عمومی، افزایش سرانه فضا‌های تفریحی و ارتقای کیفیت محیط شهری اجرا شده و با فراهم‌کردن فضایی مناسب برای حضور و استفاده گروه‌های سنی مختلف، گامی در مسیر بهبود کیفیت زندگی شهروندان به شمار می‌رود.

محمدرضا پوریافر، افزود: این مجموعه علاوه بر برخورداری از فضای بوستانی و گردشگاهی، دارای فضای سرپوشیده ویژه خدمات حمل‌ونقل عمومی است که شرایط مناسبی را برای انتظار و جابه‌جایی مسافران فراهم می‌کند.

پوریافر با اشاره به نقش این پایانه در تکمیل شبکه حمل‌ونقل عمومی منطقه تصریح کرد: با راه‌اندازی این مجموعه، دو خط تاکسی از شهرزیبا به مقاصد بهار شمالی و انتهای بلوار تعاون برای خدمت‌رسانی به شهروندان پیش‌بینی شده است تا دسترسی مسافران متروی شهرزیبا به مقاصد مختلف تسهیل شود.

نقاشی دیواری؛ روایتگر هویت ملی و فرهنگ ایرانی

شهردار منطقه ۵ در ادامه با اشاره به جلوه‌های فرهنگی و هنری این مجموعه گفت: یکی از ویژگی‌های شاخص طرح، اجرای نقاشی دیواری با مضامین کودکان میناب، خلیج فارس و استواری ایران است که با بهره‌گیری از نماد‌های تاریخی، ملی و فرهنگی، هویت ویژه‌ای به فضای پایانه بخشیده است.

وی افزود: در این اثر هنری، پرچم پرافتخار ایران به‌عنوان نماد وحدت و همبستگی ملی، آرش کمانگیر به‌عنوان نماد شجاعت، ایثار و دفاع از سرزمین و کوه دماوند به‌عنوان نماد استواری و اقتدار ایران در کنار جلوه‌هایی از طبیعت سرسبز کشور به تصویر کشیده شده‌اند.

پوریافر افزود: تلفیق هنر شهری با مفاهیم تاریخی و فرهنگی، علاوه بر ارتقای زیبایی بصری محیط، زمینه انتقال ارزش‌های ملی و هویتی به شهروندان و نسل‌های آینده را فراهم می‌کند.

در ادامه این مراسم، محمود کرم‌رودی، معاون حمل‌ونقل و ترافیک منطقه افزود: اجرای عملیات عمرانی، توسعه فضای سبز، نورپردازی، نصب المان‌های زیباسازی و اجرای نقاشی دیواری با مضامین ملی و فرهنگی از جمله اقدامات انجام‌شده در این طرح است که با هدف ارتقای کیفیت محیط و ایجاد فضایی مطلوب برای شهروندان به اجرا درآمده است.

کرم‌رودی با اشاره به پیش‌بینی دو خط تاکسی از این پایانه به مقاصد بهار شمالی و انتهای بلوار تعاون تصریح کرد: راه‌اندازی این خطوط نقش مؤثری در تسهیل جابه‌جایی شهروندان و بهبود دسترسی مسافران به شبکه حمل‌ونقل عمومی خواهد داشت.

وی بهره‌برداری از پایانه تاکسی میدان کودک و ایوانگاه شهرزیبا را گامی مؤثر در پیوند حمل‌ونقل عمومی، توسعه فضای سبز، افزایش نشاط اجتماعی و تقویت هویت ایرانی در فضا‌های شهری منطقه ۵ دانست.