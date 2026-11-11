مدیرعامل شرکت گاز استان تهران از تکمیل تعمیرات و نوسازی زیرساخت‌های گازرسانی پیش از آغاز زمستان خبر داد و گفت: شبکه گاز استان برای تأمین پایدار گاز در روز‌های اوج مصرف آماده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علیرضا اعوانی، مدیرعامل شرکت گاز استان تهران درباره وضع تأمین گاز استان تهران در ماه‌های سرد سال و تدابیر پیش‌بینی‌شده برای تأمین پایدار گاز در روز‌های اوج مصرف، گفت: از نظر زیرساختی و آمادگی تأسیسات گازرسانی، اقدام‌های لازم برای تأمین گاز در روز‌های اوج مصرف انجام شده است و این تأسیسات از آمادگی لازم برای حفظ پایداری جریان گاز برخوردارند.

وی افزود: برنامه‌ریزی‌های لازم در حوزه امداد و خدمات‌رسانی به‌منظور ارائه خدمات مطلوب به مشترکان و همه اقدام‌ها در زمینه استقرار و حفظ پایداری جریان گاز در روز‌های سرد سال انجام شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان تهران با تأکید بر نقش مدیریت مصرف در تأمین پایدار گاز تصریح کرد: آنچه می‌تواند پایداری جریان گاز را تضمین کند، مدیریت مصرف از سوی مشترکان در سراسر استان تهران، به‌ویژه در بخش‌های خانگی و عمومی است.

تنظیم دمای محیط روی ۱۸ درجه

اعوانی با تأکید بر ضرورت بهینه‌سازی مصرف گاز در بخش خانگی بیان کرد: مدیریت و کاهش مصرف گاز، به‌ویژه در بخش خانگی، نقش اساسی در حفظ پایداری جریان گاز در استان تهران دارد.

وی افزود: توصیه به مشترکان خانگی این است که با یکی از کم‌هزینه‌ترین راهکار‌های مدیریت مصرف، دمای محیط زندگی خود را روی ۱۸ درجه سانتی‌گراد تنظیم کنند، زیرا به‌ازای هر یک درجه کاهش دمای محیط، حدود ۶ درصد از مصرف گاز کاسته می‌شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان تهران با اشاره به اقدام‌های انجام‌شده در زمینه فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی تصریح کرد: در این زمینه، از طریق تولید محتوای آموزشی و معرفی راهکار‌های مناسب و کم‌هزینه برای کاهش مصرف گاز، اطلاع‌رسانی‌های لازم از طریق درگاه‌های مختلف ارتباطی انجام شده است که اجرای این راهکار‌ها از سوی مشترکان می‌تواند نقش بسزایی در مدیریت و کاهش مصرف گاز داشته باشد.

اجرای طرح‌های رفع تنگنا‌های شبکه گازرسانی تهران

اعوانی با اشاره به برنامه‌های شرکت گاز استان تهران برای توسعه، نوسازی و تقویت شبکه گازرسانی پیش از آغاز روز‌های اوج مصرف بیان کرد: قبل از شروع ماه‌های سرد سال، اقدام‌هایی ازجمله اجرای طرح‌های رفع تنگنا‌های شبکه با هدف جبران کمبود ظرفیت تأمین گاز در مناطق توسعه‌یافته‌ای که با افت فشار گاز روبرو هستند، در دستور کار قرار گرفت و اجرا شد.

وی افزود: عملیات تعمیرات اساسی و تعمیرات ایستگاه‌های اصلی تقلیل فشار گاز شهری با هدف حفظ پایداری جریان گاز پایان یافت است.

مدیرعامل شرکت گاز استان تهران گفت: افزون‌براین، برنامه‌ریزی‌های لازم برای انجام تعمیرات و اقدام‌های فنی در شرایط اضطراری نیز انجام شده است تا در صورت بروز هرگونه مشکل احتمالی، پایداری شبکه گازرسانی و تداوم خدمات‌رسانی به مشترکان تضمین شود.