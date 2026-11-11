پیمایش ملی سنجش سلامت نیروی کار در ۲۷ بنگاه اقتصادی مازندران با بررسی وضعیت ۶۰۸ کارگر، تاکنون به پیشرفت ۶۰ درصدی رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران از پیشرفت ۶۰ درصدی پیمایش ملی سنجش سلامت نیروی کار در بنگاه‌های اقتصادی استان خبر داد و گفت: این طرح با بررسی وضعیت سلامت ۶۰۸ کارگر در ۲۷ کارگاه منتخب در حال اجراست.

سیدعلی‌اصغر حسینی‌شیروانی افزود: این پیمایش با مدیریت معاونت اجتماعی و پیگیری کارشناسان اداره امور اجتماعی اداره‌کل و ادارات شهرستانی، از ۱۳ آبان ۱۴۰۵ آغاز شده است.

وی هدف از اجرای این طرح را ارزیابی وضعیت سلامت شاغلان و شناسایی ظرفیت‌ها و زمینه‌های ارتقای سلامت در محیط‌های کاری عنوان کرد و گفت: نتایج آن می‌تواند مبنای برنامه‌ریزی برای بهبود سلامت و ایمنی نیروی کار، افزایش بهره‌وری و شناسایی نیاز‌های آموزشی و بهداشتی شاغلان باشد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با بیان اینکه پرسشنامه‌ها در بنگاه‌های اقتصادی منتخب از سوی پرسشگران معرفی‌شده به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تکمیل می‌شود، افزود: انتخاب کارگاه‌ها به‌صورت تصادفی و با توجه به پراکندگی جغرافیایی استان انجام شده و نمونه‌گیری از کارگران نیز در داخل همین کارگاه‌ها صورت می‌گیرد.

حسینی‌شیروانی گفت: ۲۷ کارگاه اقتصادی در سه گروه کوچک با ۱۰ تا ۴۹ کارگر، متوسط با ۵۰ تا ۴۹۹ کارگر و بزرگ با ۵۰۰ کارگر و بیشتر برای اجرای این پیمایش انتخاب شده‌اند.

وی ادامه داد: از مجموع ۶۰۸ کارگر مورد بررسی، ۵۲۰ نفر مرد و ۸۸ نفر زن هستند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران اجرای این پیمایش را گامی برای شناخت دقیق‌تر وضعیت سلامت جامعه کار و تولید استان دانست و گفت: نتایج آن در تصمیم‌گیری‌های هدفمند برای صیانت از سلامت نیروی انسانی، بهبود شرایط محیط کار و افزایش بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی مؤثر خواهد بود.