به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، حجت‌الاسلام سید مصطفی مجیدی مدیرکل اوقاف و امور خیریه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان گفت: اولویت دیگر اوقاف، اجرای طرح آبرسانی به استان از جمله شهرک گردشگری قائم است که مقدمات آن فراهم شده است.

علی رحمانی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز از اختصاص بیش از ۲۰ همت اعتبار برای اجرای این طرح‌ها خبر داد.

استاندار نیز طرح شهرک گردشگری - اقامتی قائم را یکی از مهمترین طرح‌های کشور عنوان و ابراز امیدواری کرد این طرح تا پایان دولت به سرانجام برسد.

توسعه گردشگری در اولویت

دستور جلسه بعدی موضوع حق بهره‌برداری موقوفه سرای وزیر موسوم به شترخان (شترخواب) به حراست کل استان بود.

مریم مهدوی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان با بیان اینکه تا امروز ۷ خانه تاریخی در استان برای بهره برداری واگذار شده است گفت: این طرح نیز در مرحله بررسی و اقدام قرار دارد.

پنج اولویت اصلی استان در حوزه‌های آب و کشاورزی، حمل و نقل و لجستیک، توسعه گردشگری با تمرکز بر گردشگری سلامت و توسعه زیرساخت‌های گردشگری، بهداشت و صنعت بود که بررسی شد و به تصویب رسید.

محمد نوذری استاندار تاکید کرد: توسعه صنعت و کشاورزی قزوین باید متناسب با ملاحظات محیط زیست باشد.

بررسی برنامه هفتم در حوزه مهارت آموزی

مصوبات کارگروه زیربنایی نیز توسط اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان مطرح و بررسی شد.

استاندار از نگاه ویژه دولت به حوزه مهارت خبر داد.

محمد نوذری گفت: در برنامه هفتم نگاه ویژه‌ای به بحث مهارت شده است و دولت تاکید دارد ۶٠ درصد مدارس به هنرستان تبدل شود.