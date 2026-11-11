معاون توسعه مدیریت و منابع اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی، از تحقق ۱۰۳ درصدی تعهد اشتغال این اداره‌کل در سامانه رصد ملی اشتغال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،صادق عباسزاد با اعلام این خبر گفت: تحقق ۱۰۳ درصدی تعهد اشتغال این اداره‌کل در حالی است که تعهد اشتغال تعیین‌شده برای استان ۱۸۰ نفر بود و تاکنون ۱۸۵ فرصت شغلی در این سامانه ثبت شده است.

وی با اشاره به عملکرد شهرستان‌های استان در اجرای تعهدات اشتغال‌زایی افزود: ارومیه با ثبت ۸۹ فرصت شغلی در مقابل تعهد ۷۰ نفری، به ۱۲۷ درصد تحقق رسیده و شاهین‌دژ نیز با ثبت ۱۲ فرصت شغلی در برابر تعهد ۵ نفری، عملکرد ۲۴۰ درصدی را به ثبت رسانده است.

عباسزاد ادامه داد: در شهرستان خوی ۳۱ فرصت شغلی در برابر تعهد ۳۰ نفری ثبت شده و میزان تحقق به ۱۰۳ درصد رسیده است. همچنین شهرستان‌های بوکان، باروق، چهاربرج، میاندوآب و سلماس نیز موفق به تحقق کامل تعهدات تعیین‌شده خود شده‌اند.

وی با اشاره به وضعیت سایر شهرستان‌ها اظهار کرد: تاکنون ۹ فرصت شغلی در پیرانشهر، ۵ فرصت در مهاباد و ۵ فرصت در ماکو ثبت شده و ثبت فرصت‌های شغلی در شهرستان‌های چایپاره، نقده، پلدشت و تکاب نیز در حال پیگیری و تکمیل است.

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی تأکید کرد: با توجه به اهمیت ایجاد و تثبیت اشتغال در بخش‌های مختلف راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، روند ثبت و تکمیل اطلاعات در سامانه رصد ملی اشتغال به‌صورت مستمر پیگیری می‌شود تا تعهدات تعیین‌شده در تمامی شهرستان‌ها به‌طور کامل محقق شود.