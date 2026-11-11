بیست و هشتمین جلسه شورای ملی تامین مالی با دستور کار تعیین سقف انتشار اوراق ارزی، صدور موافقت اصولی با تاسیس یک شرکت اعتبارسنجی و اصلاح دو آیین‌نامه قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ بیست و هشتمین جلسه شورای ملی تامین مالی به ریاست سید علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، حجت اله صیدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، موسی رضائی‌میرقائد رئیس کل بیمه مرکزی، سید رحمت اله اکرمی خزانه دار کل کشور و سایر دستگاه‌ها و نهاد‌های مرتبط برگزار شد.

اولین دستور این جلسه، بند (ب) ماده ۲۹ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها بود که به پیشنهاد بانک مرکزی سقف انتشار اوراق ارزی را تا پایان سال ۱۴۰۵ معادل یک میلیارد یورو تعیین شد. این مصوبه کمک می‌کند تا اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی دارای توان بازپرداخت ارزی، بتوانند از طریق انتشار اوراق بهادار ارزی طرح‌های دارای محصول صادراتی خود را تامین مالی کنند. این موضوع، با کمک به تامین مالی پروژه‌های تولیدی کشور باعث تقویت سرمایه گذاری کشور و تقویت صادرات و افزایش جریان ورودی ارز به کشور می‌شود.

در ادامه جلسه، درخواست صدور موافقت اصولی یک شرکت اعتبارسنجی نوع دو خارج از نظارت بانک مرکزی بر اساس بند (ب) ماده (۲) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها در شورا مورد بررسی و موافقت قرار گرفت؛ این شرکت، اولین شرکت اعتبارسنجی نوع دو کشور است که در راستای تکمیل زیست بوم اعتبارسنجی کشور و با هدف تمرکز بر اقتصاد دانش بنیان و کسب و کار‌های متوسط موافقت اصولی می‌گیرد تا به کاهش ریسک نکول قراردادها، تقویت پوشش و دقت نظام اعتبارسنجی کشور، تسهیل تامین مالی کسب و کار‌ها و کارآفرینان موفق و خوش حساب این حوزه کمک کند.

اصلاح دو آیین نامه قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها از جمله دیگر مصوبات این جلسه بود؛ مورد اول آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (۳۱) و بند (الف) ماده ۳۶ قانون با موضوع مولدسازی بود که اصلاح آن در راستای تسهیل فرایند و بهره‌برداری بیشتر از ظرفیت در استان‌ها و توسط دستگاه‌ها به تصویب شورا رسید. آیین نامه دوم مربوط به بند‌های (الف و ب) مواد (۳۵ و ۴۰) قانون، با موضوع مشارکت عمومی خصوصی با هدف تسهیل اجرای پروژه‌های حوزه مشارکت عمومی خصوصی و اعمال ملاحظات قوانین و مقررات مالیاتی بود که پس از اعمال نقطه نظرات اعضا و حاضران در جلسه، هر دو اصلاحات به تایید شورا رسید.

در انتهای جلسه نیز گزارشی در خصوص پایگاه داده اعتباری کشور توسط بانک مرکزی ارائه و مقرر شد تا به منظور تقویت این پایگاه و متعاقباً نظام اعتبارسنجی کشور اقدامات لازم صورت گیرد.