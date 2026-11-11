بازار مصالح ساختمانی امروز چهارشنبه (۲۰ آبان ۱۴۰۵)، در بخش مقاطع فولادی روندی کاهشی داشت؛ به‌طوری‌که قیمت میلگرد تا ۴ هزار تومان و تیرآهن تا ۸ هزار تومان افت کرد، اما نرخ سیمان بدون تغییر باقی ماند.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ امروز در بازار مصالح ساختمانی، سیمان پاکتی هرمزگان با نرخ ۲۵۰ هزار تومان، سیمان پاکتی مدلل ۲۶۶ هزار تومان، سیمان پاکتی مازندران ۲۶۳ هزار تومان و سیمان پاکتی کرمان ۲۹۳ هزار تومان عرضه شدند.

همچنین سیمان پاکتی ساوه با قیمت ۲۵۷ هزار تومان، سیمان پاکتی داراب ۲۵۵ هزار تومان، سیمان پاکتی تهران ۲۶۰ هزار تومان و سیمان پاکتی اصفهان ۲۵۰ هزار تومان در بازار معامله شدند.

سیمان پاکتی ارومیه با نرخ ۲۸۰ هزار تومان و سیمان پاکتی آبیک با قیمت ۲۵۵ هزار تومان به فروش می‌رسند.

قیمت میلگرد در بازار

بازار میلگرد امروز در برخی محصولات با کاهش قیمت همراه بود به طوری که، میلگرد ۱۸ آجدار A۳ آریان فولاد با نرخ ۱۱۱ هزار و ۳۶۰ تومان و میلگرد ۱۴ آجدار A۳ آناهیتا گیلان با ۴ هزار تومان افت بها، ۱۰۷ هزار و ۲۷۰ تومان قیمت‌گذاری شدند.

میلگرد ۱۶ آجدار A۳ بافق‌یزد با قیمت ۱۰۹ هزار و ۹۰ تومان و میلگرد ۱۲ آجدار A۳ ذوب‌آهن با نرخ ۱۲۴ هزار و ۵۵۰ تومان معامله می‌شوند.

همچنین میلگرد ۱۲ آجدار A۲ ظفربناب با قیمت ۱۱۳ هزار و ۷۳۰ تومان، میلگرد ۱۲ آجدار قائم‌رازی با هزار تومان کاهش بها، ۱۱۶ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

میلگرد ۱۰ آجدار A۳ کاوه تیکمه‌داش با نرخ ۱۱۲ هزار و ۹۱۰ تومان و میلگرد ۱۸ آجدار A۳ کاشان با قیمت ۱۱۸ هزار و ۱۸۰ تومان عرضه می‌شوند.

میلگرد ۸ آجدار A۳ نوردگرم سمنان با نرخ ۱۱۸ هزار و ۱۸۰ تومان و میلگرد ۱۶ آجدار A۳ نیشابور با قیمت ۱۱۲ هزار و ۷۳۰ تومان در بازار معامله می‌شوند.

قیمت تیرآهن ۲۰ آبان ۱۴۰۵ در بازار

بازار تیرآهن نیز امروز در بیشتر محصولات روند کاهشی دارد، تیرآهن ۱۸ نرمال با ۸ هزار تومان کاهش بها، ۱۲۱ هزار و ۷۲۷ تومان و تیرآهن ۱۸ ذوب‌آهن اصفهان با ۳ هزار تومان افت قیمت، ۱۲۷ هزار و ۲۷۰ تومان عرضه می‌شوند.

تیرآهن ۱۶ کرمانشاه با نرخ ۱۱۶ هزار و ۳۶۳ تومان و تیرآهن ۱۴ و ۱۸ فایکو به‌ترتیب با قیمت ۱۱۷ هزار و ۲۷۲ تومان و ۱۱۸ هزار و ۶۳۶ تومان به فروش می‌رسند.

همچنین تیرآهن ۱۴ شاهین‌بناب با ۲ هزار تومان کاهش بها به ۱۱۵ هزار و ۴۵۴ تومان رسید و تیرآهن ۱۶ یزد نیز با ۲ هزار تومان افت قیمت، ۱۱۲ هزار و ۷۲۷ تومان و تیرآهن ۱۴ اشتهارد با ۳ هزار تومان کاهش، ۱۱۱ هزار و ۸۱۸ تومان معامله می‌شوند.

تیرآهن ۱۶ ذوب‌آهن اصفهان با ۲ هزار تومان افت بها، ۱۳۲ هزار و ۷۳۰ تومان قیمت‌گذاری شده است.