شبکه امید فیلم سینمایی «مایکا؛ دختری از کهکشان دیگر» را روی آنتن می‌برد و شبکه دو سیما نیز با برنامه «از خونه شروع کن» به سراغ تجارب موفق اشتغال‌زایی و دامپروری رفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلم سینمایی «مایکا؛ دختری از کهکشان دیگر» به کارگردانی هام ترن ، چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه ساعت ۱۸ از شبکه امید پخش

می شود.

این فیلم داستان پسربچه‌ای به نام هانکو را روایت می‌کند که در شرایط سخت بیماری مادرش ، با دختری فرازمینی به نام «مایکا» آشنا می‌شود؛ دوستی جذابی که با ماجراجویی‌های مختلف و تلاش برای رهایی از دست خلافکاران همراه است.

دیپ آنه ترو و کیم نا‌ها از بازیگران این اثر هستند.

همچنین ، قسمت چهل و هشتم برنامه «از خونه شروع کن» پنجشنبه ۲۱ آبان‌ماه حوالی ساعت ۱۹:۱۵ از شبکه دو سیما پخش می‌شود.

این قسمت به بررسی تجارب موفق حوزه دامپروری در استان فارس می‌پردازد؛ بخش نخست به معرفی «محسن شادمان‌فر» راهبر شغلی نمونه کشوری اختصاص دارد که با آموزش رایگان در ۱۸ شهر، زمینه اشتغال ۴۵۰۰ نفر را فراهم کرده است.

در بخش دوم نیز «سعید مهرآور» از کارآفرینان جوانی که کسب‌وکار خود را با آموزش‌های خانگی در روستای نعیم‌آباد سعادت‌شهر آغاز کرده ، معرفی می‌شود.

برنامه «از خونه شروع کن» به تهیه‌کنندگی علی‌اکبر کریمی، کارگردانی رضا داستانی و اجرای شاهین جمشیدی، پنجشنبه و جمعه هر هفته با هدف حمایت از مشاغل خانگی از شبکه دو سیما پخش می‌شود.