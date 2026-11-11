به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، بهمن نوری درجلسه بررسی و هماهنگی طرح‌های نشان دار مالیاتی استان گفت: بایدبرای مودیان مالیاتی اطلاع رسانی مناسبتی انجام دهیم، لذا ازهمه ظرفیت‌های رسانه‌ای وفرهنگی واطلاع رسانی استفاده کنیم و فواید این کار را تبیین نماییم.

وی افزود:تاکنون ۳۵ طرح از سوی ادارات کل معرفی شده‌اند که باید نسبت به افزایش تعداد طرح ها و رقم بودجه‌ای آنها اهتمام بیشتری داشته باشیم.

استاندار خراسان‌شمالی افزود:همه فرمانداران، شهرداران ودهیاران و همه مدیران دستگاه‌های اجرایی از فرصت برنامه تلویزیونی (ایران جان) که ۶۰۰ ساعت برنامه ازمعرفی ظرفیت‌های اقتصادی، فرهنگی اجتماعی، گردشگری، سرمایه‌گذاری، محیط زیست، کشاورزی، ورزشی است، برای معرفی طرح‌های نشان دار مالیاتی نیز استفاده کنند.

وی افزود: باید بسیج عمومی صورت گیرد، چون مردم استان تعصب خاصی به موضوع توسعه دارند لذا در پرداخت مالیات به طرح‌های عام المنفعه و معرفی شده اقدام جدی خواهند داشت.