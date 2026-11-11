رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز از پیش‌بینی هزار و ۶۸۰ میلیارد ریال اعتبار نشان‌دار مالیاتی برای تکمیل طرح‌های بهداشتی و درمانی استان فارس خبر داد و از مودیان مالیاتی و فعالان اقتصادی خواست با انتخاب مستقیم این طرح‌ها، در تأمین اعتبار و تکمیل آنها مشارکت کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز از پیش‌بینی ۱۶۸۰ میلیارد ریال اعتبار نشان‌دار مالیاتی برای تکمیل طرح‌های بهداشتی و درمانی استان فارس خبر داد و از مودیان مالیاتی و فعالان اقتصادی خواست با انتخاب مستقیم این طرح‌ها، در تأمین اعتبار و تکمیل آنها مشارکت کنند.

سید بصیر هاشمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: نشان‌دار کردن مالیات‌ها فرصتی مناسب برای مشارکت مردم و فعالان اقتصادی در توسعه زیرساخت‌های سلامت است؛ به‌گونه‌ای که مودیان مالیاتی و فعالان اقتصادی بخش اصناف تا ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ فرصت دارند هم‌زمان با پذیرش مالیات موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، طرح موردنظر خود را از میان طرح‌های معرفی‌شده در حوزه بهداشت و درمان استان انتخاب کنند تا مالیات پرداختی آنان در همان طرح هزینه شود.

وی افزود: این ظرفیت، امکان مشارکت هدفمند مودیان در تأمین منابع مالی طرح‌های عمرانی و زیرساختی را فراهم می‌کند و به آنان اجازه می‌دهد در کنار انجام تکالیف قانونی مالیاتی، در توسعه خدمات سلامت و رفع نیاز‌های بهداشتی و درمانی مناطق مختلف استان سهیم باشند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به جایگاه راهبردی شیراز به‌عنوان قطب پزشکی جنوب کشور و مرجع ارائه خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی به بیماران استان فارس و سایر استان‌ها گفت: توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی در سراسر استان، علاوه بر ارتقای سطح خدمات سلامت برای مردم فارس، در تقویت توان پاسخگویی نظام سلامت به مراجعان مناطق جنوبی کشور نیز نقش مهمی دارد.

هاشمی در تشریح طرح‌های پیش‌بینی‌شده در این برنامه گفت: تکمیل مرکز بهداشت شهرستان اقلید، مرکز بهداشت روستایی رستاق داراب، پایگاه سلامت شهری شهید فضلی فراشبند، مرکز بهداشتی روستای اسلام‌آباد قیروکارزین، خانه‌های بهداشت روستایی مزایجان، میرملکی و خالده شهرستان مهر و پایگاه اورژانس رودخور نی‌ریز، از جمله طرح‌های پیش‌بینی‌شده برای بهره‌مندی از این ظرفیت تأمین مالی است.

وی ادامه داد: تکمیل مرکز خدمات جامع سلامت شهری حسین بن علی (ع) شیراز، مرکز بهداشتی شهری شهید سجادیان مرودشت و مرکز بهداشتی روستایی آهنگری ممسنی نیز در فهرست این طرح‌ها قرار دارد؛ همچنین بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستان‌ها از دیگر محور‌های مهم این برنامه با هدف ارتقای کیفیت خدمات درمانی است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با تأکید بر اهمیت تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام تصریح کرد: اجرای این طرح‌ها می‌تواند به توسعه شبکه بهداشت و درمان، افزایش دسترسی مردم به خدمات اولیه سلامت، ارتقای امکانات مراکز بهداشتی و درمانی و توزیع متوازن‌تر خدمات در مناطق شهری و روستایی استان کمک کند.

هاشمی با دعوت از مودیان مالیاتی و فعالان اقتصادی برای مشارکت در این فرصت گفت: نشان‌دار کردن مالیات‌ها زمینه‌ای فراهم کرده است تا فعالان اقتصادی با انتخاب مستقیم طرح‌های حوزه سلامت، در مسیر توسعه و ارتقای زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی استان سهیم باشند و امیدواریم با این مشارکت آگاهانه، گام‌های مؤثری در تأمین اعتبار و تکمیل طرح‌های موردنیاز مردم برداشته شود.