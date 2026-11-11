به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مدیرامور منابع آب پیرانشهرگفت: با توجه به پیش‌بینی افزایش بارندگی‌ها از اول آذرماه تا اواسط این ماه و مطرح شدن وقوع پدیده ال‌نینو، آمادگی برای مقابله با شرایط احتمالی ناشی از بارش‌های بیشتر و مدیریت روان‌آب‌ها در دستورکار این اداره قرارگرفته است.

نوید پرچمی افزود: در همین راستا، عملیات لایروبی پنج رودخانه اصلی پیرانشهرکه وظیفه هدایت و تخلیه بخش عمده روان‌آب‌های منطقه را بر عهده دارند، انجام شده و پل‌های واقع در مسیر این رودخانه‌ها نیز لایروبی شده‌اند.

وی تصریح کرد: در قالب پویش «رود روان»، عملیات رفع موانع و پیچ‌های مزاحم، برداشت رسوبات انباشته‌شده، ساماندهی مسیر رودخانه‌ها و بازگشایی گلوگاه‌ها انجام شده تا ظرفیت عبور جریان آب افزایش یابد و احتمال طغیان رودخانه‌ها و آب‌گرفتگی کاهش پیدا کند.

مدیرامور منابع آب پیرانشهر با اشاره به آمادگی سد‌های شهرستان برای مدیریت ورودی آب‌های سیلابی، اظهارداشت: سد سیلوه ۳۰ میلیون مترمکعب و سد کانی‌سیب ۵۰ میلیون مترمکعب ظرفیت خالی برای پذیرش و ذخیره‌سازی آب دارند که در مجموع امکان پذیرش ۸۰ میلیون مترمکعب آب ورودی را فراهم می‌کند.

پرچمی تاکید کرد: مجموعه اقدامات پیشگیرانه با هدف افزایش ایمنی مسیر‌های عبور آب، کاهش خطرآب‌گرفتگی و آمادگی بیشتر برای مدیریت روان‌آب‌ها در فصل بارندگی انجام شده است.