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سدهای سیلوه و کانیسیب در مجموع ۸۰ میلیون مترمکعب ظرفیت خالی برای پذیرش و ذخیرهسازی آب ناشی از بارندگیها و سیلابهای احتمالی دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مدیرامور منابع آب پیرانشهرگفت: با توجه به پیشبینی افزایش بارندگیها از اول آذرماه تا اواسط این ماه و مطرح شدن وقوع پدیده النینو، آمادگی برای مقابله با شرایط احتمالی ناشی از بارشهای بیشتر و مدیریت روانآبها در دستورکار این اداره قرارگرفته است.
نوید پرچمی افزود: در همین راستا، عملیات لایروبی پنج رودخانه اصلی پیرانشهرکه وظیفه هدایت و تخلیه بخش عمده روانآبهای منطقه را بر عهده دارند، انجام شده و پلهای واقع در مسیر این رودخانهها نیز لایروبی شدهاند.
وی تصریح کرد: در قالب پویش «رود روان»، عملیات رفع موانع و پیچهای مزاحم، برداشت رسوبات انباشتهشده، ساماندهی مسیر رودخانهها و بازگشایی گلوگاهها انجام شده تا ظرفیت عبور جریان آب افزایش یابد و احتمال طغیان رودخانهها و آبگرفتگی کاهش پیدا کند.
مدیرامور منابع آب پیرانشهر با اشاره به آمادگی سدهای شهرستان برای مدیریت ورودی آبهای سیلابی، اظهارداشت: سد سیلوه ۳۰ میلیون مترمکعب و سد کانیسیب ۵۰ میلیون مترمکعب ظرفیت خالی برای پذیرش و ذخیرهسازی آب دارند که در مجموع امکان پذیرش ۸۰ میلیون مترمکعب آب ورودی را فراهم میکند.
پرچمی تاکید کرد: مجموعه اقدامات پیشگیرانه با هدف افزایش ایمنی مسیرهای عبور آب، کاهش خطرآبگرفتگی و آمادگی بیشتر برای مدیریت روانآبها در فصل بارندگی انجام شده است.