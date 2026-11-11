روابط عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی از تعطیلی ۴ مجموعه ورزشی، همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) خبر داد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، روابط عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور اعلام کرد: در پی فرارسیدن ایام سوگواری فاطمیه و به مناسبت سالروز شهادت بانوی دو عالم، حضرت فاطمه زهرا (س)، فعالیت مجموعه‌های ورزشی تابعه این شرکت در روز جمعه ۲۲ آبان تا ساعت ۱۴ تعطیل خواهد بود.

بر اساس این اطلاعیه، مجموعه‌های ورزشی آزادی، انقلاب، شهید شیرودی و شهید کشوری در روز یادشده تا ساعت ۱۴ پذیرای ورزشکاران و اعضای خود نخواهند بود.

روابط عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور ضمن عرض تسلیت به مناسبت این ایام، از همراهی و توجه ورزشکاران و اعضای مجموعه‌های ورزشی قدردانی کرد.