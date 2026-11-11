مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان‌غربی با اشاره به تشدید ناترازی گاز در کشور، گفت: امسال ۱۱ استان شمالی و غربی کشور از جمله آذربایجان‌غربی در معرض تنش گازی قرار دارند و مدیریت مصرف برای عبور ایمن از فصل سرد سال ضروری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جمشید درستکار در دومین جلسه هماهنگی پویش «جان‌فدا» با هدف مدیریت مصرف انرژی که با حضور جانشین فرمانده سپاه شهدا استان و به‌صورت ویدئوکنفرانسی با مشارکت رؤسای ادارات گاز و فرماندهان بسیج شهرستان‌ها برگزار شد، اظهار کرد: آسیب واردشده به تأسیسات گازی کشور در جریان جنگ رمضان، بخشی از ظرفیت تولید گاز را با مشکل مواجه کرده و موجب تشدید ناترازی شده است.

وی افزود: با توجه به شرایط پیش‌آمده، مدیریت مصرف گاز در زمستان امسال اهمیت ویژه‌ای دارد و باید از تمامی ظرفیت‌های موجود برای کاهش مصرف و جلوگیری از بروز مشکل در تأمین گاز استفاده کرد.

درستکار با تأکید بر نقش ظرفیت‌های مردمی در اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف انرژی تصریح کرد: بسیج با برخورداری از شبکه گسترده پایگاه‌ها و نیرو‌های اجتماعی می‌تواند نقش پررنگی در فرهنگ‌سازی، اصلاح الگوی مصرف و همراه‌سازی خانواده‌ها برای مدیریت مصرف گاز ایفا کند.

وی خاطرنشان کرد: همکاری مجموعه بسیج و شرکت گاز می‌تواند زمینه‌ساز مشارکت گسترده‌تر مردم در مصرف بهینه انرژی و عبور موفق از زمستان پیش‌رو باشد.