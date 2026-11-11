مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: رطوبت نسبی هوا صبح امروز در شهر‌های گتوند و لالی به ۹۳ درصد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری افزود: همچنین میزان رطوبت نسبی هوا از ساعت ۹:۳۰ روز سه‌شنبه ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ تا ساعت ۹:۳۰ روز چهارشنبه ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ در ایستگاه صفی آباد دزفول ۹۲ و در ایذه ۹۰ درصد ثبت شده است.

وی ادامه داد: این میزان در شهر‌های شوش ۸۹، دهدز ۸۷، حسینیه ۷۹ و در شهر‌های بستان و رامشیر ۷۷ درصد ثبت شده است.

مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: طی این مدت ۵۵ درصد رطوبت نسبی در ایستگاه هواشناسی فرودگاه اهواز ثبت شده است.

در ۲۴ ساعت گذشته ایستگاه هواشناسی صفی آباد دزفول با ۸ درجه سانتیگراد کمترین و ایستگاه هندیجان با ۱۴ درجه بیشترین میزان دما را در بین ۲۳ ایستگاه هواشناسی استان ثبت کرده‌اند.