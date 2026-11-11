معاون پذیرش و ناشران بورس تهران از فروش اوراق بدهی ۲۶ شرکت، درج ۱۴ صندوق سرمایه‌گذاری و ۲۳ اوراق مشارکت شهرداری‌ها، به همراه ۹ عرضه اولیه در ۷ ماه امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، قهرمانی با بیان اینکه ارزش بازار ۹ شرکتی که در این دوره عرضه اولیه شده‌اند، در زمان عرضه، ۴۸۰ همت بوده است،

افزایش عمق بازار، تنوع‌بخشی به صنایع حاضر در بورس و کمک به تامین مالی بنگاه‌ها را از اهداف بورس تهران برای انجام عرضه اولیه سهام شرکت‌های متقاضی پذیرش برشمرد و گفت: پس از بازگشایی بازار سهام، یعنی از ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ به این سو، عرضه اولیه ۹ شرکت در بورس تهران انجام شده است.

معاون پذیرش و ناشران بورس تهران توضیح داد: «عرضه اولیه گروه توسعه مالی فیروزه، سرمایه‌گذاری کشت‌ودام وصنایع لبنی تامین، آکوباتری ایرانیان، گره پتروشیمی تابان فردا، زیست اروند فارمد، شیر پاستوریزه پگاه زنجان، شرکت تولیدی حسنانو، سازه پوشش ماموت و پتروشیمی تبریز انجام شده است. ارزش میزان سهام عرضه شده این شرکت‌ها در روز اول ۱۲.۳ همت بوده است.»

درج ۱۴ صندوق سرمایه‌گذاری

قهرمانی با بیان این‌که پس از بازگشایی بازار سهام (از ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ به این سو) ۱۴ صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش ۱۳ همت در بورس تهران درج شد، افزود: «صندوق‌های سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آروین، تمدن، پیشرفت صبا، خط ارزش در بخش (صنعت بانک‌ها و موسسات اعتباری)، صندوق املاک و مستغلات دی، صندوق سرمایه‌گذاری پروژه راهبرد انرژی فردا، مسیر سبز آبنوس، صندوق بخشی صنایع کارآمد (صنعت خودرو و ساخت قطعات)، صندوق بخشی صنایع پاسارگاد، راه نو ره سود، دام دانایان، بخشی صنایع گنجینه فولا مبارکه (صنعت استخراج کانه‌های فلزی)، صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت توانا و صندوق سرمایه‌گذاری با تقسیم سود آبان از جمله صندوق‌های درج شده در بورس تهران هستند.»

درج نماد اوراق بدهی ۲۶ شرکت

معاون پذیرش و ناشران بورس تهران در عین حال از درج نماد اوراق بدهی ۲۶ شرکت به ارزش ۲۸ همت خبر داد و گفت: «از ۲۹ اردیبهشت امسال به این سو، نماد شرکت‌های کارخانجات داروپخش، آترا زیست‌آرای، داروسازی ابوریحان، داروسازی دکتر عبیدی، آکوباتری ایرانیان، دارویی بهداشتی لقمان، ایران دوچرخ، بهمن موتور، ایرندار، فولاد سپید فراب کویر، مس کاوان نماد، کارخانجات داروپخش، گروه پتروشیمی تابان فردا، گروه سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران، ترانسفورماتور توزیع زنگان، صنایع ریخته‌گری ایران، شرکت ریست اروند فامد، توسعه آهن و فولاد گل گهر، داروسازی بهوزان (سهامی خاص)، گروه صنعتی پاکشو، فرآورده‌های غذایی دشت مرغاب، فولاد سیرجان ایرانیان، گره صنعتی پاکشو (مرحله دوم)، فرآورده‌های نسوز آذر و داروسازی بهوزان (مرحله دوم) در بازار اوراق بدهی شرکتی بورس تهران درج شد.»

درج نماد ۲۳ مورد اوراق مشارکت شهرداری‌ها

قهرمانی هم‌چنین از درج نماد ۲۳ مورد اوراق مشارکت شهرداری‌ها به ارزش ۲۵ همت خبر داد و اضافه کرد: «پس از بازگشایی بازار سهام به این سو، نماد اوراق مشارکت شهرداری‌های بجنورد، اصفهان، مشهد، کاشان، کرج، اهواز، زنجان و قزوین در بورس تهران درج شد.»

وی افزود: «۱۶ مورد اوراق گام مربوط به بانک‌های سینا، پارسیان، ملت و تجارت به ارزش ۵۵ همت بوده که در بورس تهران درج شده است.»