جمشید درستکار مدیرعامل شرکت گاز استان، از افزایش ۱.۵ برابری مصرف گاز در هفته جاری نسبت به هفته گذشته خبر داد و اعلام کرد: با توجه به تداوم برودت هوا تا پایان روز پنجشنبه، پیش‌بینی می‌شود روند افزایشی مصرف گاز همچنان ادامه داشته باشد.

وی اظهار کرد: با افزایش دما از روز جمعه، انتظار می‌رود از شدت مصرف گاز کاسته شود.

درستکار با اشاره به تشدید ناترازی گاز کشور در پی آسیب‌های واردشده به بخش تولید گاز بر اثر حملات دشمن افزود: امسال به دلیل شرایط پیش‌آمده، ناترازی گاز شدت بیشتری دارد و استان‌های شمالی و غربی کشور، از جمله آذربایجان‌غربی، بیش از گذشته نیازمند مدیریت مصرف هستند.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت همراهی مشترکان برای حفظ پایداری شبکه گاز، تصریح کرد: تنظیم دمای منازل در محدوده ۱۸ تا ۲۰ درجه سانتی‌گراد و پرهیز از مصرف غیرضروری، نقش مهمی در مدیریت مصرف و تأمین پایدار گاز دارد و تحقق این هدف بدون مشارکت مشترکان امکان‌پذیر نیست.