رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران از تکمیل اطلاعات ۶۲ هزار خانوار در سرشماری نفوس و مسکن ثبتی‌مبنا و پیشرفت ۶۸ درصدی این طرح در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران از تکمیل اطلاعات ۶۲ هزار خانوار در فرایند سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنا خبر داد و گفت: تاکنون ۶۸ درصد عملیات سرشماری در استان انجام شده است.

عبدالرضا کریم‌پور ملکشاه در نشست با خبرنگاران با اشاره به آغاز مرحله اجرایی سرشماری سال ۱۴۰۵ افزود: این فرایند بر پایه داده‌های ثبتی و با همکاری ۷۰ دستگاه اجرایی پیش می‌رود.

وی سرشماری ثبتی‌مبنا را روشی برای بهره‌گیری از پایگاه‌های داده اداری به‌منظور تولید آمار‌های دقیق و به‌روز دانست و گفت: برای خانوار‌هایی که اطلاعات آنها ناقص است، پیامک‌های اطلاع‌رسانی ارسال می‌شود تا نسبت به تکمیل داده‌ها اقدام کنند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران با هشدار درباره پیامک‌های جعلی، از شهروندان خواست برای اصلاح و تکمیل اطلاعات خود فقط از طریق سامانه رسمی دولت من اقدام کنند.

کریم‌پور ملکشاه با تأکید بر محرمانه بودن اطلاعات خانوار‌ها گفت: داده‌های جمع‌آوری‌شده صرفاً برای برنامه‌ریزی‌های کلان و توسعه زیرساخت‌ها در سطح استان و روستا‌ها استفاده می‌شود و ارتباطی با موضوعاتی مانند مالیات، یارانه و کالابرگ ندارد.