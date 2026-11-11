معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر، از پیش‌بینی ظرفیت ۱۴۴۷ پایگاه و مرکز عملیاتی برای اجرای طرح زمستانی ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محمدحسین کبادی، معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر، صبح امروز چهارشنبه ۲۰ آبان، در جلسه جلسه کمیته هماهنگی اجرای طرح‌های ویژه ترافیکی زمستان ۱۴۰۵، از پیش‌بینی ظرفیت ۱۴۴۷ پایگاه و مرکز عملیاتی برای اجرای طرح زمستانی ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: برنامه‌های این جمعیت در سه محور پیشگیری و آمادگی، آماده‌سازی و پاسخ عملیاتی تدوین شده است.

وی در هشتادوهفتمین کمیته هماهنگی اجرای طرح‌های ویژه ترافیکی زمستان ۱۴۰۵ با اشاره به اقدامات پیش‌بینی‌شده برای آمادگی در برابر مخاطرات زمستانی اظهار کرد: جمعیت هلال‌احمر برنامه‌های خود را با رویکرد جامعه‌محور و در سه محور اصلی تنظیم کرده است که نخستین محور آن پیشگیری، آموزش همگانی و ارتقای آمادگی عمومی در برابر مخاطرات اقلیمی است.

کبادی افزود: در این بخش، تولید و انتشار محتوای آموزشی از طریق ظرفیت‌های رسانه‌ای جمعیت در دستور کار قرار دارد تا متناسب با مخاطرات اقلیمی مناطق مختلف کشور، آگاهی عمومی درباره شناسایی خطرات و نحوه صحیح مواجهه با شرایط اضطراری افزایش یابد.

جانمایی پایگاه‌های موقت در محور‌های پرخطر

معاون عملیات سازمان امدادونجات هلال‌احمر با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه آمادگی عملیاتی گفت: برنامه‌های عملیاتی استان‌ها در چارچوبی استاندارد و متناسب با شرایط مناطق مختلف تدوین و ابلاغ شده است. همچنین مناطق پرخطر و محور‌های دارای احتمال بالای بروز حوادث شناسایی شده‌اند و استان‌ها نسبت به جانمایی پایگاه‌های موقت امدادونجات زمستانی در کنار سایر دستگاه‌های امدادرسان، از جمله مجموعه راهداری و اورژانس، اقدام کرده‌اند.

وی با اشاره به برنامه‌های حوزه پاسخ عملیاتی تصریح کرد: تمامی استان‌ها موظف شده‌اند تجهیزات امدادونجات و ناوگان لجستیکی خود را برای ایفای نقش مؤثر در شرایط مخاطرات جوی آماده کنند. در همین راستا، هشت تمرین عملیاتی و مانور مشترک منطقه‌ای با مشارکت برخی دستگاه‌های همکار برگزار شده است.

بهره‌گیری از ظرفیت ۱۴۴۷ پایگاه و مرکز عملیاتی

کبادی با تشریح ظرفیت عملیاتی جمعیت هلال‌احمر در طرح زمستانی ۱۴۰۵ اظهار کرد: امسال ۱۴۴۷ پایگاه و مرکز عملیاتی در قالب ظرفیت‌های امدادی جمعیت برای اجرای این طرح پیش‌بینی شده است که شامل پایگاه‌های ثابت امدادونجات جاده‌ای، ۶۵۹ شعب و مراکز عملیاتی، تیم‌های واکنش سریع و پست‌های امدادونجات ۱۱۲ می‌شود.

وی ادامه داد: علاوه بر پایگاه‌های ثابت، در گردنه‌ها و محور‌های حادثه‌خیز و برف‌گیر نیز با توجه به نظر و توصیه پلیس راه، پست‌های موقت امدادونجات جانمایی شده‌اند تا در کنار نیرو‌های راهداری و اورژانس، خدمات امدادی مورد نیاز به مسافران ارائه شود.

راه‌اندازی سامانه ملی برای مدیریت اسکان اضطراری

معاون عملیات سازمان امدادونجات هلال‌احمر با تأکید بر اهمیت اسکان مسافران در راه‌مانده گفت: درگاه ملی جمعیت هلال‌احمر با بیش از ۱۸ زیرسامانه راه‌اندازی شده که یکی از بخش‌های آن به موضوع اسکان اضطراری اختصاص دارد و اطلاعات مربوط به موقعیت مکانی و ظرفیت مراکز اسکان اضطراری در آن پیش‌بینی شده است.

وی افزود: استان‌ها نیز موظف شده‌اند در نزدیک‌ترین شعب و پایگاه‌های امدادی به محور‌های دارای احتمال در راه‌ماندن مسافران، تدابیر لازم را برای اسکان اضطراری و تأمین نیاز‌های ضروری آنان اتخاذ کنند.

پیش‌بینی تیم‌های پشتیبان عملیات ترافیکی

کبادی با اشاره به مخاطرات اقلیمی و هشدار‌های سازمان هواشناسی و مدیریت بحران کشور اظهار کرد: امسال تیم‌های پشتیبان عملیات ترافیکی نیز پیش‌بینی شده‌اند تا در شرایط خاص جوی، به‌ویژه وقوع سیلاب، برف و کولاک، در کنار تیم‌های امدادی مستقر در جاده‌ها به امدادرسانی بپردازند.

وی خاطرنشان کرد: تیم‌های تخصصی امدادونجات در سیلاب و همچنین نیرو‌های مجهز به تجهیزات تخصصی امداد کوهستان برای پشتیبانی از خودرو‌ها و مسافران گرفتار در محور‌های مواصلاتی آماده‌سازی شده‌اند.

معاون عملیات سازمان امدادونجات هلال‌احمر در پایان بر ضرورت خوداتکایی انرژی پایگاه‌ها و مراکز عملیاتی تأکید کرد و گفت: با توجه به احتمال اختلال در تأمین انرژی در شرایط جوی نامساعد، تمامی استان‌ها موظف شده‌اند موتور‌های برق و مولد‌های انرژی خود را آماده‌به‌کار نگه دارند تا در روند امدادرسانی هیچ‌گونه وقفه‌ای ایجاد نشود.