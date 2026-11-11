بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی کشور در تابستان ۱۴۰۵ با ثبت تورم فصلی ۱۱.۳ درصدی، کاهش ۱۰.۵ واحد درصدی را نسبت به فصل قبل تجربه کرد؛ با این حال، تورم نقطه‌به‌نقطه این بخش به ۱۴۶.۷ درصد و تورم سالانه آن به ۱۲۴.۲ درصد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مرکز آمار ایران، در فصل تابستان ۱۴۰۵ شاخص قیمت تولیدکننده بخش گاوداری­های صنعتی (بر مبنای ۱۰۰=۱۴۰۰) برابر با ۱۰۷۰.۸ بوده‌است که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۱۱.۳ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۱۴۶.۷ درصد افزایش یافته‌است. همچنین میانگین شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) ۱۲۴.۲ درصد افزایش یافته‌است.

کاهش تورم فصلی

در فصل تابستان ۱۴۰۵ تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش گاوداری­های صنعتی نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) به ۱۱.۳ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۲۱.۸ درصد)، ۱۰.۵ واحد درصد کاهش دارد. در میان اقلام گاوداری صنعتی، کمترین تورم فصلی مربوط به قلم "شیر" (۶.۹ درصد) و بیشترین آن مربوط به قلم "کود" (۲۲.۵ درصد) می‌باشد.

افزایش تورم نقطه به نقطه

در فصل تابستان ۱۴۰۵ تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش گاوداری­های صنعتی نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) به ۱۴۶.۷ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۱۴۵.۳ درصد)، ۱.۴ واحد درصد افزایش داشته‌است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات گاوداری­های صنعتی به ازای تولید قلم­های خود در داخل کشور، در فصل تابستان ۱۴۰۵ نسبت به فصل زمستان سال قبل ۱۴۶.۷ درصد افزایش دارد. در بین اقلام گاوداری­های صنعتی، کمترین تورم نقطه به نقطه مربوط به قلم "کود" (۷۵.۰ درصد) و بیشترین آن مربوط به قلم "شیر" (۱۵۶.۴ درصد) می­باشد.

افزایش تورم سالانه

تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری­های صنعتی در داخل کشور در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ۱۲۴.۲ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (۹۷.۷ درصد)، ۲۶.۵ واحد درصد افزایش نشان می­دهد. در فصل مورد بررسی، در میان اقلام گاوداری­های صنعتی در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به قلم " کود" (۵۴.۹ درصد) و بیشترین آن مربوط به " شیر" (۱۳۱.۶ درصد) می­باشد.

شاخص استانی

بررسی شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی کشور در تابستان ۱۴۰۵ نشان می­دهد که عدد شاخص در همه استان­ها نسبت به فصل قبل با افزایش روبه­رو بوده است. بیشترین مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد با ۳۷.۰ درصد و کمترین مربوط به استان مرکزی با ۳.۶ درصد می­باشد.

مقایسه شاخص کل استان­ها در فصل جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل نشان می­دهد که بیشترین درصد تغییر مربوط به استان مازندران با ۱۷۰.۹ درصد افزایش و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ۷۶.۲ درصد افزایش می­باشد.

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