رفع مشکل روشنایی و برق عشایر منطقه جورآپ سیستان و بلوچستان

رفع مشکل روشنایی و برق عشایر منطقه جورآپ سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، شیرزاد کمالی گفت: در راستای توسعه زیرساخت‌های خدماتی و بهبود شرایط زندگی جامعه عشایری، تعداد ۱۰ دستگاه پنل خورشیدی باهدف تأمین روشنایی خانوار‌های عشایری منطقه جورآپ نصب و راه‌اندازی شد.

وی افزود: این منطقه با بیش از ۱۷ خانوار عشایری، سال‌ها از نعمت برق محروم بودونبود روشنایی، مشکلات متعددی را برای ساکنان آن به همراه داشت که خوشبختانه با اجرای این اقدام، مشکل روشنایی خانوار‌های منطقه برطرف و تمامی خانواده‌ها از نعمت روشنایی بهره‌مند شدند.

مدیرکل امور عشایر استان با تأکید بر تداوم تلاش‌ها برای ارتقای سطح رفاه و دسترسی عشایر به امکانات اولیه زندگی خاطرنشان کرد: تأمین انرژی پاک و استفاده از ظرفیت پنل‌های خورشیدی، گامی مؤثر در بهبود کیفیت زندگی عشایر و کاهش محرومیت در مناطق دورافتاده و فاقد زیرساخت‌های برق‌رسانی است.

کمالی در پایان تأکید کرد: خدمت‌رسانی به جامعه مولد عشایری و فراهم‌کردن زمینه زندگی شایسته برای این قشر پرتلاش، از اولویت‌های اصلی اداره کل امور عشایر استان است.