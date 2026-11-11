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«منصور عبدی» ملیپوش اسبق کردستانی رشته ترایاتلون با حکم رئیس فدراسیون ترایاتلون جمهوری اسلامی ایران به عنوان سرپرست کمپ تیمهای ملی این فدراسیون منصوب شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، عبدی از ورزشکاران باسابقه و فعال ترایاتلون استان کردستان است که کسب عناوین متعدد قهرمانی کشور را در کارنامه ورزشی خود دارد و سالها در عرصه ورزش قهرمانی این رشته فعالیت کرده است.
انتصاب این قهرمان کردستانی در کسوت سرپرست کمپ تیمهای ملی فدراسیون ترایاتلون فرصتی ارزشمند برای حضور و نقشآفرینی بیشتر ظرفیتهای ورزشی استان کردستان در سطح مدیریتی ورزش کشور به شمار میرود.