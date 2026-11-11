به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، عبدی از ورزشکاران باسابقه و فعال ترای‌اتلون استان کردستان است که کسب عناوین متعدد قهرمانی کشور را در کارنامه ورزشی خود دارد و سال‌ها در عرصه ورزش قهرمانی این رشته فعالیت کرده است.

انتصاب این قهرمان کردستانی در کسوت سرپرست کمپ تیم‌های ملی فدراسیون ترای‌اتلون فرصتی ارزشمند برای حضور و نقش‌آفرینی بیشتر ظرفیت‌های ورزشی استان کردستان در سطح مدیریتی ورزش کشور به شمار می‌رود.