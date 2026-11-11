به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، رئیس اداره و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهر ستان بستک گفت: در جریان این عملیات، چهار لاشه حیوان وحشی شامل دو رأس کل، یک رأس قوچ و یک رأس میش (گونه‌های مینیاتوری لارستان) کشف و ضبط شد.

محمدرضا دهقانی افزود: بهای جانوران وحشی به لحاظ مطالبه ضرر و زیان به حیات وحش برای هر رأس کل و قوچ مبلغ ۹۸۶ میلیون ۷۸۶ هزار ریال و برای هر رأس میش مبلغ ۲ میلیارد و ۹۶۰ میلیون و ۳۵۸ هزا ر ریال تعیین شده است.

در این رابطه یک متهم دستگیر و به مراجعه قضایی تحویل شد.

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