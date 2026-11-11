به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از شدوژئوپولیتیک، برنی سندرز نماینده مستقل مجلس نمایندگان آمریکا گفت: همانطور که جنگ علیه ویتنام و عراق برپایه دروغ بود، جنگ ایران هم برپایه دروغ آغاز شد.

برنی سندرز در ادامه افزود: بگذارید همین‌قدر بگویم که نمی‌خواهم وارد تمام جزئیات مسائل سیاسی شوم؛ گمان می‌کنم بسیاری از شما می‌دانید دیدگاه من چیست، اما به نظرم آلیسا کاملاً درست می‌گفت: که ما نیازمند بحثی جدی پیرامون مسائل جدی هستیم و همچنین درباره آینده و مسیرِ حزب دموکرات. از دیدگاه من، سیاست خارجی بخش بسیار مهمی از این بحث است. جنگ ویتنام بر پایه یک دروغ بنا شده بود، جنگ عراق بر پایه یک دروغ بود و به باور من، جنگ با ایران نیز بر پایه یک دروغ است.