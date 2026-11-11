در سالروز تشکیل شورا‌های حل اختلاف عنوان شد: در حالیکه میانگین کشوری صلح و سازش ۴۲ درصد است، خراسان شمالی رقم ۴۵ درصدی صلح و سازش را به ثبت رسانده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، رئیس مرکز توسعه حل اختلاف استان خراسان شمالی از پیشتازی این استان در زمینه صلح و سازش نسبت به میانگین کشوری خبر داد.

محجوب در نشست سالروز تشکیل شورا‌های حل اختلاف با اشاره به آمار عملکرد استان در ۷ ماهه امسال اعلام کرد:میانگین کشوری صلح و سازش ۴۲ درصد است، اما خراسان شمالی توانسته با ثبت ۴۵ درصد صلح و سازش از میانگین کشوری بالاتر است.

وی این دستاورد را نتیجه تلاش و ظرفیت‌سازی اعضای شورا‌های حل اختلاف دانست و بر نقش بی‌بدیل این نهاد در کاهش تنش‌ها و بازگرداندن آرامش به جامعه تأکید کرد.

رئیس‌کل دادگستری خراسان شمالی با تأکید بر اینکه هدف بنیادین شورا‌های حل اختلاف، بهره‌گیری از ظرفیت عظیم مردمی در ترویج صلح و سازش است، بر لزوم دقت، سرعت و شفافیت در عملکرد اعضای این نهاد تأکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان نیز در این نشست به جایگاه خطیر فعالان این عرصه به عنوان بهترین مشاوران و مددکاران فرهنگی و اجتماعی اشاره مرد و گفت: اعضای شورای حل اختلاف باید نهایت مراقبت را در اظهارات خود داشته باشند و امور محوله را به صورت دقیق، شفاف و سریع به سرانجام برسانند تا تنش‌ها و فشار‌های روحی جامعه کاهش یابد؛ چرا که صلح و سازش، صدقه جاریه برای این نهاد است.

همچنین دادستان بجنورد با اشاره به ثبت سازش ۶۰ درصدی پرونده‌ها در شهرستان راز و جرگلان اشاره کرد و گفت: بیشترین میزان سازش در پرونده‌های کیفری ثبت شده که این امر نقش بسزایی در کاهش نزاع، کشمکش و دشمنی‌ها داشتهاست.

در پایان از فعالین این حوزه تقدیر شد.