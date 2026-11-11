به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، لطیف شریعت‌پناه افزود: تداوم بارش‌های پاییزی موجب بروز رانش زمین در برخی محور‌های شهرستان شد که در نتیجه آن، تردد در بخش‌هایی از راه‌ها با محدودیت و در مواردی به‌صورت یک‌طرفه انجام می‌شد.

وی تصریح کرد: در مسیر قاسم‌ره‌ش پنج مورد رانش زمین و در جاده هومل (مسیر بیتوش) چهار مورد رانش زمین و سقوط سنگ گزارش شد که نیرو‌های راهداری با حضور در محل نسبت به پاکسازی و رفع موانع اقدام کردند.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سردشت همچنین از مسدود شدن پل شیوئاشان در پی وقوع سیلاب ناشی از بارندگی‌های اخیر خبر داد و اضافه کرد: این مسیر هم با تلاش عوامل راهداری پاکسازی شد.

شریعت‌پناه خاطرنشان کرد: در حال حاضر تمام مسیر‌های یادشده بازگشایی شده و تردد درآن‌ها با رعایت نکات ایمنی جریان دارد.

وی با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی کارکنان این اداره، بر لزوم اجرای طرح‌های مهندسی برای پایدارسازی نقاط مستعد رانش تاکید کرد و گفت: تامین ایمنی و تسهیل عبور و مرور کاربران جاده‌ای، اولویت اصلی این اداره است.

طبق اعلام اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی، در بارش‌های اخیر در مجموع ۹۹ میلیمتر بارندگی در سردشت ثبت شد و این شهرستان بعد از میرآباد با ثبت ۱۴۶ میلیمتر بارندگی، دومین شهرستان پربارش استان بود.