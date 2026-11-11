رئیس پلیس راه فراجا با اشاره به آغاز اجرای طرح زمستانی در کشور از روز جمعه، از کاهش ۱۲ درصدی جان‌باختگان تصادفات زمستان ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار سیاوش محبی، رئیس پلیس راه فراجا، در هشتادوهفتمین جلسه کمیته هماهنگی اجرای طرح‌های ویژه ترافیکی زمستان ۱۴۰۵، با اشاره به ضرورت هماهنگی دستگاه‌های مسئول برای اجرای این طرح اظهار کرد: طرح زمستانی صرفاً یک مأموریت فصلی برای کنترل ترافیک یا استقرار نیرو در محور‌های برف‌گیر نیست، بلکه عملیاتی برای حفاظت از جان انسان‌ها، استمرار جریان تردد و مدیریت مخاطرات و تضمین ایمنی سفر‌های هموطنان است.

وی افزود: انتظار داریم طرح زمستانی امسال با رویکردی متفاوت، پیشگیرانه و مبتنی بر مدیریت هوشمند مخاطرات اجرا شود؛ به‌گونه‌ای که با هم‌افزایی سازمانی، فرماندهی یکپارچه، تعیین مسئولیت‌های روشن و پاسخگویی واحد، ایمنی سفر‌های زمستانی تأمین شود.

رئیس پلیس راه فراجا با تشریح ابعاد اجرای طرح زمستانی سال گذشته گفت: این طرح در ۱۲۳ گردنه برف‌گیر در ۲۸ استان کشور و با تشکیل ۳۲ قرارگاه پلیس راه اجرا شد. در این مأموریت بیش از ۹۱ هزار نفر از نیرو‌های عملیاتی و امدادی دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف در بیش از ۷ هزار پایگاه ثابت و سیار حضور داشتند.

محبی با اشاره به شرایط اقلیمی متفاوت برخی استان‌ها ادامه داد: در استان‌های بوشهر، سیستان و بلوچستان و هرمزگان، با توجه به شرایط خاص آب‌وهوایی، طرح زمستانی در سال‌های گذشته به شکل متداول اجرا نمی‌شد؛ اما از سال گذشته با پیش‌بینی‌های انجام‌شده و برای جلوگیری از فرسایش تجهیزات و نیروی انسانی، اجرای طرح ترافیکی زمستانی بر مبنای داده‌های سازمان هواشناسی کشور در گردنه‌ها و محور‌های کوهستانی در دستور کار قرار گرفت.

وی تصریح کرد: بر این اساس، در روز‌هایی که شرایط آب‌وهوایی مساعد بود، میزان حضور نیرو‌های پلیس و سایر دستگاه‌ها در گردنه‌ها و محور‌های کوهستانی کاهش پیدا می‌کرد تا از ظرفیت نیرو‌ها و تجهیزات متناسب با شرایط جوی استفاده شود.

محبی با اشاره به آمار عملکرد دستگاه‌های امدادی و انتظامی در طرح زمستانی سال گذشته گفت: در این طرح بیش از ۹۱ هزار نفر نیرو به کارگیری شدند و ناوگان خودرویی سبک و سنگین و پایگاه‌های ثابت و سیار نیز برای اجرای مأموریت پیش‌بینی شده بود.

وی افزود: تعداد نیرو‌های به‌کارگیری‌شده در طرح زمستانی سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل یک درصد افزایش داشت. همچنین تعداد خودرو‌های سبک ۵ درصد افزایش و خودرو‌های سنگین یک درصد کاهش پیدا کرد. تعداد پایگاه‌های ثابت و سیار نیز ۲ درصد افزایش داشت و شمار آمبولانس‌های به‌کارگیری‌شده با رشد ۳۷ درصدی همراه بود.

رئیس پلیس راه فراجا با اشاره به وضعیت تردد‌های جاده‌ای در زمستان ۱۴۰۴ اظهار کرد: در این مدت تردد جاده‌ای در محور‌های کشور ۴ درصد کاهش داشت. بیشترین فراوانی تردد مربوط به استان‌های تهران، البرز، مرکزی، قم و قزوین بود.

وی با اشاره به تغییرات تردد در استان‌های مختلف گفت: در برخی استان‌ها از جمله اردبیل، زنجان، کردستان، خراسان و مازندران افزایش تردد و در استان‌هایی از جمله گیلان، سیستان و بلوچستان، یزد و آذربایجان غربی کاهش تردد ثبت شد.

محبی در ادامه به آمار جان‌باختگان حوادث رانندگی در زمستان سال گذشته اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه در ۹ ماه سال گذشته با افزایش جان‌باختگان حوادث ترافیکی مواجه بودیم، در فصل زمستان خوشبختانه شاهد کاهش ۱۲ درصدی جان‌باختگان بودیم.

وی افزود: در زمستان سال ۱۴۰۴ مجموع جان‌باختگان حوادث رانندگی ۴۰۳ نفر بود که این رقم نسبت به زمستان سال قبل کاهش داشت. همچنین در دی‌ماه ۲۶۵ نفر، بهمن‌ماه ۷۴ نفر و اسفندماه ۶۴ نفر در تصادفات جان خود را از دست دادند.

رئیس پلیس راه فراجا با اشاره به وضعیت استان‌ها از نظر تغییرات آمار جان‌باختگان تصادفات گفت: استان کرمان شمالی، آذربایجان غربی، البرز، یزد و مازندران از جمله استان‌هایی بودند که افزایش جان‌باختگان در آنها ثبت شد. در مقابل، استان‌های خوزستان، اصفهان، کرمان جنوب، لرستان و اردبیل کاهش جان‌باختگان را تجربه کردند.

محبی درباره علل وقوع تصادفات در زمستان سال گذشته اظهار کرد: عدم توجه به جلو با ۴۳ درصد، ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه با ۲۸ درصد، انحراف به چپ با ۱۱ درصد و تغییر مسیر ناگهانی با ۴ درصد، مهم‌ترین عوامل وقوع تصادفات بودند.

وی با مقایسه علل تصادفات در تابستان و زمستان گفت: سهم عدم توجه به جلو از علل تصادفات از ۴۵ درصد در تابستان به ۴۳ درصد در زمستان کاهش پیدا کرد، اما سهم عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه از ۲۳ درصد به ۲۸ درصد افزایش یافت. همچنین سهم انحراف به چپ از ۱۲ درصد به ۱۱ درصد کاهش داشت.

رئیس پلیس راه فراجا با اشاره به توزیع زمانی تصادفات در زمستان سال گذشته بیان کرد: بیشترین تصادفات در بازه زمانی ساعت ۱۶ تا ۲۰ با سهم ۲۷ درصدی رخ داده است. همچنین سهم تصادفات در بازه زمانی ۱۲ تا ۱۶، ۲۲ درصد و در ساعات ۲۰ تا ۲۴، ۱۸ درصد بوده است.

وی ادامه داد: در بازه زمانی ساعت ۸ تا ۱۲ نیز ۱۸ درصد و از ساعت ۱۲ شب تا ۸ صبح ۱۵ درصد تصادفات به وقوع پیوسته است.

محبی با مقایسه آمار تابستان و زمستان اظهار کرد: سهم تصادفات در بازه زمانی ساعت ۱۶ تا ۲۰ از ۲۵ درصد در تابستان به ۲۷ درصد در زمستان افزایش پیدا کرد. همچنین در بازه زمانی ۱۲ تا ۱۶ نیز سهم تصادفات از ۱۹ درصد به ۲۲ درصد رسید.

وی افزود: این آمار نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از تصادفات در ساعات روز و به‌ویژه در ساعات پایانی روز اتفاق افتاده است و لازم است مدیریت سفر و رعایت توصیه‌های پلیس در این ساعات مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

رئیس پلیس راه فراجا در تشریح اهداف عملیاتی طرح زمستانی ۱۴۰۵ تأکید کرد: هدف اصلی این است که هیچ حادثه‌ای به بحران ثانویه تبدیل نشود و اقدامات پیشگیرانه، شناسایی خطر، هشدار به‌موقع و مدیریت تقاضای سفر در اولویت قرار گیرد.

وی افزود: عبورپذیری و باز نگه داشتن محور‌های اولویت‌دار، امدادرسانی سریع، کشف و اعلام حادثه، اعزام نیرو و فراهم کردن دسترسی در کمترین زمان ممکن از دیگر محور‌های عملیاتی این طرح است.

محبی همچنین اطلاع‌رسانی، اسکان اضطراری، تأمین سوخت و ارائه خدمات ضروری به مردم را از دیگر الزامات اجرای طرح زمستانی عنوان کرد.

وی در ادامه به برخی چالش‌ها و آسیب‌های احتمالی اجرای طرح زمستانی اشاره کرد و گفت: اجرای طرح بر مبنای داده‌های هواشناسی نیازمند برخورداری از اطلاعات دقیق و قابل اتکاست؛ چراکه در صورت نبود داده‌های دقیق، احتمال غافلگیری نیرو‌های اجرایی و بروز مشکلات در روند خدمات‌رسانی و امدادرسانی وجود دارد.

محبی در ادامه با اشاره به چالش‌ها و آسیب‌های احتمالی اجرای طرح زمستانی اظهار کرد: یکی از مشکلات، حضور نداشتن مدیران رده‌های عملیاتی و امدادی در محور‌های برف‌گیر هنگام بروز شرایط خاص زمستانی و همچنین ناهماهنگی اکیپ‌های امدادی و عملیاتی در استقرار و امدادرسانی در شرایط بحرانی است.

وی افزود: عدم تناسب تجهیزات مورد نیاز با شرایط اقلیمی محور‌های درگیر، کمبود سوخت در محور‌های کوهستانی و نبود جرثقیل‌های سنگین از دیگر مشکلات اجرای طرح زمستانی است.

رئیس پلیس راه فراجا با تأکید بر ضرورت پیش‌بینی جرثقیل‌های سنگین در محور‌های برف‌گیر گفت: در زمان وقوع تصادفات، به‌ویژه در محور‌های کوهستانی، تا رسیدن جرثقیل سنگین به محل حادثه با مشکل مواجه می‌شویم؛ بنابراین از سازمان راهداری درخواست داریم به‌ویژه در محور‌های پرتردد و کوهستانی استان‌های شمالی، استقرار و پیش‌بینی جرثقیل‌های سنگین را از قبل در دستور کار قرار دهد.

محبی، نبود سرپرست و مسئول مشخص در حوزه‌های همجوار، مشکلات رفتاری برخی کاربران ترافیکی، پیش‌بینی نکردن تجهیزات زمستانی مناسب از سوی رانندگان به‌ویژه رانندگان ناوگان حمل‌ونقل عمومی و ایجاد تنش از سوی برخی رانندگان هنگام اعمال محدودیت‌های کنترلی پلیس را از دیگر چالش‌های این طرح برشمرد.

وی درباره آسیب‌های احتمالی در جریان اجرای طرح زمستانی نیز گفت: خروج خودرو‌ها از جاده در محور‌های کوهستانی و نقاط پرتگاهی، افزایش تصادفات به دلیل ناتوانی در انسداد به‌موقع راه‌ها، ایجاد ترافیک و انسداد‌های طولانی در محور‌های کوهستانی هنگام بارش برف و احتمال آسیب به نیرو‌های اجرایی مستقر در پایگاه‌ها و گردنه‌های زمستانی از جمله مخاطرات پیش‌رو است.

رئیس پلیس راه فراجا ادامه داد: در راه ماندن وسایل نقلیه در صورت انسداد نشدن به‌موقع محور‌هایی که به دلیل شرایط جوی ایمنی تردد در آنها کاهش یافته است نیز از دیگر مشکلات احتمالی خواهد بود.

محبی در تشریح اولویت‌ها و اقدامات مورد نیاز برای اجرای طرح زمستانی ۱۴۰۵ اظهار کرد: استقرار به‌موقع و کنترل تجهیزات ایمنی وسایل نقلیه شخصی و عمومی، اطلاع‌رسانی هوشمند و برخط با استفاده از داده‌های هواشناسی و حضور مستمر دستگاه‌های امدادی و عملیاتی از مهم‌ترین اولویت‌هاست.

وی افزود: برای نخستین بار پیشنهاد شده است هنگام ورود خودرو‌ها به محور‌های کوهستانی و گردنه‌های برف‌گیر، با استفاده از سامانه‌های پیامکی استان‌ها به رانندگان اطلاع‌رسانی شود تا در صورت نداشتن تجهیزات زمستانی، از ادامه سفر در این محور‌ها خودداری کنند.

رئیس پلیس راه فراجا با تأکید بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌ها گفت: حضور مستمر و مؤثر دستگاه‌های امدادی و عملیاتی بر اساس داده‌های سازمان هواشناسی، تشکیل مرکز فرماندهی واحد، تحلیل به‌موقع سوانح و فراوانی تردد، هوشیاری نیرو‌های عملیاتی و پیش‌بینی محل اسکان اضطراری، سوخت و جیره غذایی در گردنه‌ها باید مورد توجه قرار گیرد.

وی آموزش عمومی با استفاده از ظرفیت همه دستگاه‌ها را نیز از دیگر الزامات اجرای طرح زمستانی عنوان کرد.

محبی در ادامه درباره زمان پیشنهادی اجرای طرح زمستانی سال ۱۴۰۵ گفت: پیشنهاد ما این است که طرح زمستانی از روز جمعه ۲۲ آبان آغاز و تا سه‌شنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۵ ادامه داشته باشد. زمان و مکان برگزاری رزمایش طرح زمستانی نیز با حضور اعضای کمیته هماهنگی تعیین خواهد شد.

وی با تشریح اقدامات مورد انتظار از دستگاه‌های مسئول افزود: احراز آمادگی کامل و هماهنگی با رده‌های تابع برای اطلاع‌رسانی به‌موقع، به‌ویژه از طریق سامانه‌های پیامکی هنگام ورود وسایل نقلیه به محور‌های کوهستانی بر اساس داده‌های هواشناسی، هماهنگی با ستاد‌های مدیریت بحران استان‌ها و تجهیز و آماده‌سازی مکان‌های مناسب برای اسکان افراد در راه‌مانده ضروری است.

رئیس پلیس راه فراجا ادامه داد: پیش‌بینی مسیر‌های اختصاصی و جایگزین برای تردد وسایل نقلیه امدادی و عملیاتی در محور‌های شریانی، انجام بازدید‌های مشترک مدیران کل راهداری و رؤسای پلیس راه استان‌ها از وضعیت ایمنی راه‌ها و ساماندهی تابلو‌ها و علائم پیش از آغاز طرح و همچنین بازدید از گردنه‌ها و محور‌های کوهستانی باید در دستور کار قرار گیرد.

وی تشکیل مرکز فرماندهی واحد در مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا و استقرار مشترک تیم‌های عملیاتی و امدادی در گردنه‌های پرخطر را از دیگر اقدامات ضروری دانست و گفت: آموزش عمومی و همگانی با استفاده از ظرفیت سایر دستگاه‌ها و جانمایی و دپوی کیسه‌های شن و نمک در محور‌های کوهستانی پیش از آغاز طرح نیز باید انجام شود.

محبی با تأکید بر ضرورت کنترل ناوگان حمل‌ونقل عمومی اظهار کرد: ناوگان حمل‌ونقل عمومی مسافربری باید در قالب طرحی مشترک مورد بازدید قرار گیرد و شهرداری‌ها و ادارات راهداری در حوزه‌های درون‌شهری و برون‌شهری نیز برای جلوگیری از انسداد مسیر‌ها و آب‌گرفتگی معابر، پیش از آغاز طرح زمستانی اقدامات لازم را انجام دهند.

وی افزود: در زمان بارش برف و یخبندان، برای پیشگیری از حوادث در محور‌های درگیر باید از صدور بارنامه برای ناوگان حمل‌ونقل در این مسیر‌ها تا زمان عادی شدن شرایط خودداری شود.

رئیس پلیس راه فراجا تصریح کرد: در سال گذشته نیز برای برخی محور‌هایی که به دلیل بارش برف ناایمن شده بودند، حتی برای اتوبوس‌ها بارنامه صادر نمی‌شد و این موضوع با هماهنگی رؤسای پلیس راه استان‌ها و مدیران کل راهداری انجام می‌گرفت.

وی با اشاره به ضرورت تقویت امکانات امدادی در محور‌های برف‌گیر گفت: در طول اجرای طرح، جرثقیل‌های سنگین، امداد خودرو‌ها و خودرو‌های سوخت‌رسان سیار باید حضور پررنگی در محور‌های مواصلاتی داشته باشند.

محبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسئولیت شهرداری‌ها در زمان بارش برف و یخبندان اظهار کرد: شهرداری‌های سراسر کشور باید برای اجرای طرح برف‌روبی و نمک‌پاشی معابر آمادگی کامل داشته باشند و پیش‌بینی‌های جوی و اخطاریه‌های تخصصی سازمان هواشناسی، به‌ویژه درباره محور‌های برف‌گیر و گردنه‌ها، به‌صورت مستمر در اختیار همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها قرار گیرد.

وی افزود: با توجه به کاهش تردد در زمان بارش برف و افزایش احتمال یخ‌زدگی معابر شهری، شهرداری‌ها باید آمادگی لازم برای برف‌روبی و نمک‌پاشی معابر را داشته باشند. همچنین با توجه به شرایط ویژه زمستانی و کاهش دید ناشی از تغییرات شرایط جوی، پایداری روشنایی جاده‌ها نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس پلیس راه فراجا با تأکید بر ضرورت واکنش به‌موقع در شرایط اضطراری گفت: در صورت اعلام وضعیت قرمز از سوی سازمان هواشناسی، لازم است محور‌های در معرض خطر به‌طور کامل مسدود شوند تا از وقوع حوادث احتمالی جلوگیری شود.

وی خطاب به مسئولان سازمان هواشناسی خواستار اعلام به‌موقع هشدار‌ها شد و افزود: ضروری است هشدار‌های هواشناسی برای هر یک از محور‌های مواصلاتی به‌صورت مشخص و به‌موقع در اختیار دستگاه‌های مسئول قرار گیرد تا در صورت اعلام وضعیت قرمز، انسداد کامل محور با اطلاع‌رسانی مناسب انجام شود.

محبی در پایان بر تشکیل قرارگاه طرح زمستانی در استان‌ها تأکید کرد و گفت: در صورت اعلام هشدار قرمز از سوی سازمان هواشناسی، اعضای دستگاه‌های مسئول باید با حضور در محل قرارگاه پلیس راه استان، هماهنگی‌های لازم را انجام دهند. همچنین مشخصات نمایندگان و مسئولان دستگاه‌ها در طرح زمستانی ۱۴۰۵ باید به دبیرخانه کمیته هماهنگی ارسال شود.