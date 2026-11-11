روند پرداخت صورت‌وضعیت‌های مهر تأمین‌کنندگان غذای دانشجویی دانشگاه‌های سراسر کشور با سرعت در حال انجام است و با تکمیل اتصال سامانه‌های تغذیه دانشگاه‌ها به سامانه تغذیه صندوق رفاه دانشجویان، این فرآیند شتاب بیشتری خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛سازمان امور دانشجویان اعلام کرد: تاکنون مطالبات جمعی از تأمین‌کنندگان پرداخت شده و فرآیند بررسی و واریز مطالبات سایر تأمین‌کنندگان نیز همچنان ادامه دارد.

یکی از اقدامات مؤثر در تسهیل و تسریع فرآیند پرداخت مطالبات، تکمیل اتصال سامانه‌های تغذیه دانشگاه‌های کشور به سامانه تغذیه صندوق رفاه دانشجویان است. با تحقق کامل این اتصال و یکپارچگی اطلاعات، زمینه تسهیل تبادل داده‌ها، تسریع در بررسی صورت‌وضعیت‌ها و کاهش زمان انجام فرآیندهای مرتبط با پرداخت مطالبات فراهم خواهد شد.

از این‌رو، انتظار می‌رود با تکمیل اتصال سامانه‌های تغذیه تمامی دانشگاه‌های مشمول طرح، روند رسیدگی و پرداخت مطالبات تأمین‌کنندگان با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.