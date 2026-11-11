مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی از افزایش قابل توجه تراز، حجم و وسعت دریاچه ارومیه نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: بر اساس آخرین پایش‌ها، تراز دریاچه با ۱۱۶ سانتی‌متر افزایش به یک هزار و ۲۷۰ متر و ۶۰ سانتی‌متر رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مجید رستگاری افزود: تراز دریاچه ارومیه در حوالی نیمه آبان سال گذشته یک هزار و ۲۶۹ متر و ۴۴ سانتی‌متر بود که این میزان در روزهای اخیر به یک‌هزار و ۲۷۰ متر و ۶۰ سانتی‌متر افزایش یافته است.

وی با اشاره به افزایش چشمگیر حجم آب دریاچه افزود: بر اساس آخرین پایش انجام شده، حجم دریاچه ارومیه به ۲ میلیارد و ۵۸۰ میلیون مترمکعب رسیده است، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته تنها ۲۴۰ میلیون مترمکعب بود که نشان می‌دهد حجم آب دریاچه در مقایسه با سال گذشته ۱۰.۷ برابر شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی همچنین از افزایش بیش از چهار برابری وسعت دریاچه ارومیه نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: وسعت فعلی دریاچه یک‌هزار و ۹۹۵ کیلومتر مربع برآورد شده است.

رستگاری با این حال خاطرنشان کرد: تراز، حجم و وسعت دریاچه ارومیه نسبت به ابتدای سال آبی جاری(اول مهرماه) افزایش نداشته و در این مدت ثابت مانده است.