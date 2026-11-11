چهارمین اجلاسیه استانی نماز سپاه امام رضا (ع) با حضور ۳۹۰ نفر از نیرو‌های پایور، سربازان وظیفه و بسیجیان سراسر خراسان رضوی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، معاون روابط عمومی و تبلیغات سپاه امام رضا (ع) گفت: در این اجلاسیه، از ۶۰ نفر از برگزیدگان آثار چهارمین اجلاسیه نماز در پنج بخش و ۱۸ رشته شامل بخش‌های علمی، تجسمی، نمایشی، آوایی و ادبی تجلیل شد.

سرهنگ غلامرضا ترابی با اشاره به اینکه هدف این اجلاسیه ترویج فرهنگ نماز و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری در اقامه نماز است؛ ادامه داد: این دوره از اجلاسیه با شعار نماز؛ منشأ تحول و نماد انسجام برگزار شد.