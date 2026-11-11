بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولیدکننده بخش زراعت، باغداری و دامداری سنتی در تابستان ۱۴۰۵ به عدد ۸۹۵.۵ رسید. تورم نقطه‌به‌نقطه این بخش با کاهش ۹.۹ واحد درصدی نسبت به فصل قبل به ۱۱۶.۲ درصد رسید، اما تورم سالانه با افزایش ۲۱.۹ واحد درصدی، ۱۰۵.۳ درصد ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مرکز آمار ایران در فصل تابستان ۱۴۰۵، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش «زراعت، باغداری و دامداری سنتی» نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۱۱۶.۲ درصد می­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۱۲۶.۱ درصد)، ۹.۹ واحد درصد کاهش داشته است

شاخص قیمت کل

در فصل تابستان ۱۴۰۵، شاخص قیمت تولیدکننده بخش «زراعت، باغداری و دامداری سنتی» ۸۹۵.۵ می­باشد که نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۱۱۶.۲ درصد افزایش داشته‌است. در این فصل شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) با رشد ۱۰۵.۳ درصد مواجه بوده است.

کاهش تورم نقطه به نقطه

در فصل تابستان ۱۴۰۵، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش «زراعت، باغداری و دامداری سنتی» نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۱۱۶.۲ درصد می­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۱۲۶.۱ درصد)، ۹.۹ واحد درصد کاهش داشته است. در این فصل بیش­ترین تورم نقطه به نقطه با ۱۳۴.۲ درصد مربوط به گروه «سایر محصولات حیوانی» و کم­ترین تورم نقطه به نقطه با ۷۸.۹ درصد مربوط به گروه «سایر محصولات زراعی» می­باشد.

افزایش تورم سالانه

در فصل تابستان ۱۴۰۵، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش «زراعت، باغداری و دامداری سنتی» در چهار فصل منتهی به این فصل نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۰۵.۳ درصد می‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۸۳.۴ درصد)، ۲۱.۹ واحد درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین تورم سالانه مربوط به گروه «غلات» با ۱۳۲.۷ درصد و کمترین تورم سالانه مربوطه به گروه «پرورش بز و بزغاله سنتی» با ۷۵.۹ درصد می‌باشد.

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