دانش‌آموزان شاهد و ایثارگر مدرسه حاج قاسم سلیمانی اهواز، هم‌زمان با ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)، مراسم عزاداری و سوگواری برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما خوزستان؛ در این مراسم، دانش‌آموزان خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران با برگزاری برنامه‌هایی همچون سینه‌زنی، روضه‌خوانی و ذکر مصائب حضرت زهرا (س)، در سوگ بانوی بزرگ اسلام به عزاداری پرداختند.

همچنین به مناسبت ایام فاطمیه، سفره نذر حضرت زهرا (س) برپا شد و دانش‌آموزان با برگزاری ایستگاه صلواتی، از عزاداران پذیرایی کردند.

این برنامه‌ها با هدف ترویج فرهنگ اهل‌بیت (ع)، زنده نگه‌داشتن شعائر فاطمی و انتقال ارزش‌های ایثار و شهادت به نسل نوجوان برگزار شد.