معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از برنامه‌ریزی برای احداث ۴ مجموعه ورزشی بزرگ‌مقیاس در نقاط مختلف پایتخت خبر داد و گفت: مناطق ۴، ۱۸ و ۱۹ و پارک آزادگان به‌عنوان ۴ محدوده پیشنهادی برای احداث این مجموعه‌ها در نظر گرفته شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نصرالله آبادیان با اشاره به برنامه شهرداری تهران برای توسعه زیرساخت‌های ورزشی پایتخت گفت: در حال تدوین ظرفیت‌های موردنیاز برای احداث مجموعه‌های ورزشی بزرگ‌مقیاس و متناسب با سازمان فضایی شهر تهران هستیم.

وی افزود: این رویکرد در راستای تحقق چشم‌انداز طرح جامع تهران دنبال می‌شود؛ طرحی که بر تبدیل تهران به یکی از سه شهر برتر غرب آسیا تأکید دارد و در پیوست چهارم آن نیز تکالیف مرتبط با این هدف مشخص شده است.

وی ادامه داد: بر اساس مطالعات انجام‌شده، چهار محدوده در شرق، جنوب و جنوب شرق تهران برای استقرار این مجموعه‌ها مدنظر قرار گرفته است. در شرق تهران، محدوده منطقه ۴، در جنوب پایتخت مناطق ۱۸ و ۱۹ و در جنوب شرق نیز پارک آزادگان به‌عنوان نقاط پیشنهادی شناسایی شده‌اند.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه مطالعات اولیه این طرح در حال انجام است، تصریح کرد: در محدوده شرق تهران، بخش مطالعات به پایان رسیده و طرح در مرحله ورود به مرحله طراحی اولیه قرار دارد. سایر محدوده‌ها نیز در چارچوب مطالعات و برنامه‌ریزی‌های مرتبط بررسی خواهند شد.