کشف خودروی سواری بنز ۱۵۰ میلیارد ریالی قاچاق در اراک
فرمانده انتظامی استان مرکزی از کشف و توقیف یک دستگاه خودروی سواری بنز به ارزش ۱۵۰ میلیارد ریال که فاقد مدارک گمرکی بود، در محورهای مواصلاتی این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سردار فرزاد تاجره در تشریح این خبر گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان مرکزی در حین گشتزنی در محورهای مواصلاتی، یک دستگاه خودروی سواری بنز را که هیچگونه مدرک گمرکی نداشت، شناسایی و توقیف کردند. وی افزود: ارزش خودروی مکشوفه بر اساس ارزیابی کارشناسان ۱۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است. در این خصوص پرونده قضایی تشکیل و متهم به مرجع قضایی معرفی شد.