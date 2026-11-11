کشف خودروی سواری بنز ۱۵۰ میلیارد ریالی قاچاق در اراک

فرمانده انتظامی استان مرکزی از کشف و توقیف یک دستگاه خودروی سواری بنز به ارزش ۱۵۰ میلیارد ریال که فاقد مدارک گمرکی بود، در محور‌های مواصلاتی این استان خبر داد.