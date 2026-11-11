به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار لنجان در کارگروه پیشگیری و رفع تخلفات ساخت‌وساز در اراضی کشاورزی گفت: تغییر کاربری این اراضی علاوه بر آسیب به ظرفیت تولید بخش کشاورزی، تأمین غذا و امنیت غذایی جامعه را تهدید می‌کند.

علیرضا بصیری افزود: متقاضیان پیش از هرگونه ساخت‌وساز باید استعلام‌های قانونی را از دستگاه‌های مربوط و خدمات‌رسان دریافت کنند و هیچ دستگاهی نباید بدون بررسی مجوزها، زمینه ارائه خدمات به ساخت و ساز‌های غیرمجاز را فراهم کند.

وی با تأکید بر نظارت مستمر میدانی، تذکر به متخلفان و برخورد قانونی با تخلف ها، نقش محوری جهاد کشاورزی را در شناسایی، پیگیری و پیشگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز مهم دانست.