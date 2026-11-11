مدیر پایگاه ملی حسنلو از هزینه‌کرد ۵۵۰ میلیارد ریال برای آماده‌سازی روستای حسنلو در راستای قرار گرفتن در فهرست جهانی گردشگری یونسکو خبر داد و گفت: این اعتبار در قالب فاز نخست طرح، صرف ساماندهی زیرساخت‌ها، احیای بافت معماری و توسعه امکانات گردشگری روستا شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،حسن شیری افزود: این اعتبار توسط اداره کل میراث فرهنگی، بنیاد مسکن، فرمانداری و پایگاه ملی حسنلو هزینه شده و اقدامات مختلفی برای آماده‌سازی این روستای تاریخی انجام گرفته است.

وی با اشاره به مهمترین اقدامات اجرایی در روستای حسنلو افزود: احیای بافت معماری روستا از جمله جداره‌سازی ساختمان‌های مسکونی، سنگفرش معابر و مسیرهای گردشگری، ساماندهی پارک ورودی روستا و مرمت و ساماندهی بقایای معماری تپه تاریخی حسنلو از جمله فعالیت‌های انجام‌شده در فاز نخست است.

مدیر پایگاه ملی حسنلو ادامه داد: در راستای توسعه ظرفیت‌های گردشگری و حمایت از فعالیت‌های بومی، کارگاه‌های آموزشی صنایع دستی نیز در این روستا راه‌اندازی شده است.

شیری همچنین از ایجاد سرویس‌های بهداشتی در داخل پایگاه ملی حسنلو خبر داد و گفت: توسعه امکانات خدماتی و رفاهی از جمله اقداماتی است که برای ارتقای کیفیت حضور گردشگران در این مجموعه مورد توجه قرار گرفته است.

وی با اشاره به برنامه‌های آینده برای آماده‌سازی این روستا تصریح کرد: در صورت تخصیص اعتبارات مورد نیاز، فازهای بعدی طرح آماده‌سازی روستای حسنلو برای قرار گرفتن در فهرست بهترین روستاهای گردشگری جهان اجرایی خواهد شد.

وی اظهار کرد: این روستا از ظرفیت ها و جاذبه های طبیعی بی نظیری همانند تالاب بین المللی حسنلو، تپه تاریخی حسنلو و محصولات کشاورزی و داامی برخوردار است و یکی از مقاصد اصلی گردشگران در آذربایجان غربی به شمار می رود و همه ساله میزبان گردشگران بی شماری می شود.

مدیر پایگاه ملی حسنلو با بیان اینکه این روستا از ظرفیت‌های متنوع تاریخی، طبیعی و اقتصادی برخوردار است، گفت: تالاب بین‌المللی حسنلو، تپه تاریخی حسنلو و محصولات کشاورزی و دامی از جمله ظرفیت‌های شاخص این منطقه به شمار می‌روند.

وی با یادآوری اینکه حسنلو یکی از مقاصد گردشگری آذربایجان غربی است که سالانه میزبان گردشگران داخلی و خارجی می‌شود، خاطرنشان کرد: در نیمه نخست سال جاری، ۲۰ هزار گردشگر داخلی از تپه تاریخی حسنلو بازدید کردند.