به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ کارشناس هواشناسی استان در گفت‌و‌گو با خبرنگار صدا و سیما گفت: با توجه به عبور جریانات ناپایدار از تراز میانی جو منطقه امروز و فردا در بعضی ساعات افزایش ابر، گاهی وزش تندباد و در برخی نقاط از جمله در نیمه شرقی و شمال شرق استان رگبار باران و کاهی با رعد و برق قابل پیش بینی است.

لطفی افزود: برای مناطق مستعد و کوهپایه‌ای احتمال بارش تگرگ و تشکیل مه هم وجود دارد.

وی با بیان اینکه دمای هوا از روز گذشته روند کاهشی داشته و انتظار می‌رود این کاهش دما تا شنبه به طور محسوس ادامه پیدا کند، گفت: از صبح روز جمعه احتمال وقوع یخبندان در مناطق سردسیر استان وجود دارد و محافظت از محصولات برداشت شده و تسریع در جمع آوری محصولات قابل برداشت و انتقال به مکان‌های مسقف و مناسب توصیه می‌شود.

کارشناس هواشناسی استان افزود: هشدار سطح زرد کاهش دما تا جمعه اعتبار دارد و مدیریت مصرف حامل‌های انرژی از جمله گاز و برق، تامین سوخت جایگزین وبرق اضطراری برای سالن‌های پرورشی، تنظیم دما در گلخانه‌ها و مرغداری‌ها و دامداری‌ها و انبار‌ها مد نظر قرار گیرد.

لطفی گفت: صبح امروز سردترین ایستگاه استان زهان با کمینه دمای صفر درجه سلسیوس و روز گذشته هم بندان با بیشینه دمای ۳۲ درجه سلسیوس گرمترین ایستگاه استان بوده است.

وی افزود: تغییرات دما در مرکز استان هم در شبانه روز گذشته بین ۳ و ۲۱ درجه سلسیوس ثبت شد.