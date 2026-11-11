امیرحسین زارع، قهرمان مازندرانی رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان به عنوان چهره ملی صلح و ورزش معرفی شد.

سنگین وزن مازندرانی، چهره سال صلح و ورزش

سنگین وزن مازندرانی، چهره سال صلح و ورزش

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی صلح و ورزش در آکادمی ملی المپیک تهران برگزار شد.

در این برنامه امیرحسین زارع قهرمان مازندرانی کشتی جهان و ثریا آقایی عضو کمیته بین المللی المپیک، سرمربی تیم ملی بدمینتون و ملی پوش سابق این رشته به عنوان چهره ملی صلح سال معرفی شدند.

امین میرزازاده قهرمان کشتی فرنگی و افسانه حسامی فرد بانوی هیمالیانورد ایران دو برگزیده دوره قبلی این جایزه بودند.

این همایش همزمان با روز جهانی «علم در خدمت صلح»، به همت کمیسیون صلح و ورزش کمیته ملی المپیک با هدف توسعه و تبیین ظرفیت‌های ورزش در گسترش فرهنگ صلح، همزیستی و مسئولیت پذیری اجتماعی برگزار شد.

همایش ملی و بین المللی صلح و ورزش در دو بخش علمی و جشنواره بهترین‌ها برگزار شد. بخش علمی همایش شامل مقالات و سخنرانی استادان، پژوهشگران و صاحب نظران داخلی و خارجی بود که آخرین یافته‌های علمی و تجربیات خود را در این حوزه ارائه کردند.

همچنین در جشنواره صلح و ورزش، آثار برگزیده در بخش‌های عکس، کاریکاتور، مطبوعات (یادداشت و گفت‌و‌گو) و هوش مصنوعی (نماهنگ، عکس و ایده) معرفی شدند.