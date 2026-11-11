استاندار آذربایجان‌غربی با بیان اینکه توسعه استان نیازمند مشارکت همه جریان‌ها، همدلی و عبور از اختلاف‌نظر‌های جناحی است، تاکید کرد: باید همه ظرفیت‌ها در مسیر خدمت به مردم و ساختن آینده‌ای بهتر برای استان به میدان بیایند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،رضا رحمانی در نشست با دبیران احزاب و تشکل‌های سیاسی استان، با اشاره به ضرورت اولویت‌بندی مسائل و شناخت میدانی از مشکلات، افزود: آذربایجان‌غربی با عقب‌ماندگی‌هایی در حوزه‌های مختلف مواجه است و جبران کمبودهای آموزشی، بهداشتی، درمانی و زیرساختی باید با برنامه‌ریزی و تمرکز بر اولویت‌ها دنبال شود.

وی همچنین با اشاره به آغاز عملیات اجرایی ۴۱۵ مدرسه از مجموع ۹۷۲ مدرسه مورد نیاز برای رسیدن به میانگین کشوری، خاطرنشان کرد: مشارکت خیرین، همراهی دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای تکمیل زیرساخت‌های آموزشی ضروری است.

استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به بهبود شاخص‌های عملکردی استان، از جمله ارتقای رتبه جذب تسهیلات از ۳۰ به ۲۱ و کسب رتبه نخست کشور در حوزه راه، افزود: احیای پروژه‌های راکد و تعیین تکلیف طرح‌های نیمه‌تمام با جدیت دنبال می‌شود و توسعه استان بدون همدلی و همراهی امکان‌پذیر نیست.

رحمانی همچنین با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط منظم مدیریت سیاسی استان با احزاب و تشکل‌ها، اضافه کرد: در قالب طرح «مدیران فردا»، ۵۰۰ نفر از جوانان نخبه و مستعد مدیریتی استان شناسایی و پس از طی مراحل آموزش و توانمندسازی، برای حضور در عرصه مدیریت دستگاه‌های اجرایی آماده می‌شوند.

وی در پایان با تأکید بر عزم جدی مدیریت استان برای به سرانجام رساندن برنامه‌های آغاز شده، افزود: توسعه آذربایجان‌غربی نیازمند مشارکت همه جریان‌ها، همدلی و عبور از اختلاف‌نظرهای جناحی است و باید همه ظرفیت‌ها در مسیر خدمت به مردم و ساختن آینده‌ای بهتر برای استان به میدان بیایند.