رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان آستارا گفت: در جریان عملیات گشت‌زنی و نظارت بر حیات وحش در مناطق آزاد شهرستان، ۱۰ بال سهره طلایی از متخلفان کشف و در زیستگاهشان رهاسازی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمدرضا سلامی گفت: در پی پایش مستمر محیط‌بانان شهرستان آستارا از مناطق زیر پوشش شهرستان، ۴ شکارچی متخلف که به صورت غیرقانونی در حال آماده‌سازی تجهیزات برای صید پرندگان زینتی در روستای باغچه سرای آستارا بودند، متوقف و به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی افزود: با بررسی محل تخلف، ۳ رشته تور مخصوص، بلندگو، ادوات صیادی و همچنین ۱۰ بال پرنده سهره که برای جذب و صید پرندگان وحشی استفاده می‌شدند، کشف و ضبط شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آستارا از آزادسازی سهره‌ها در زیستگاه طبیعی شان خبر داد و گفت: تجهیزات ضبط شده این متخلفان هم به پاسگاه محیط‌بانی منتقل شد.

محمدرضا سلامی افزود: سهره از راسته گنجشک سانان است که حدود ۱۲ سانتیمتر طول دارد و گونه طلایی آن به دلیل صدای زیبایش از سوی متخلفان زنده گیری شده و در بازار به فروش می‌رسد.