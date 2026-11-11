با کاهش دمای هوا و برودت جوی، زنجانی‌ها طی ۴۸ ساعت گذشته (۱۸ و ۱۹ آبان) بیش از ۲۵ میلیون مترمکعب گاز مصرف کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان گفت: با تشدید برودت هوا و کاهش دما در استان به ۶ درجه زیر صفر، مجموع مصرف گاز در ۴۸ ساعت گذشته (۱۸ و ۱۹ آبان ۱۴۰۵) به ۲۵ میلیون و ۲۶۶ هزار و ۸۳ مترمکعب رسید.

نبئی افزود:مجموع مصرف گاز استان در ۱۷ آبان ماه جاری ۱۱ میلیون و ۷۳ هزار مترمکعب بود که با رسیدن به مرز قریب به ۱۳ میلیون مترمکعب در ۱۸ آبان ماه، شاهد افزایش بیش از ۱۰ درصدی مصرف هستیم.

مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان گفت: تنها راه عبور از چالش‌های ناشی از این افزایش مصرف، همکاری جدی شهروندان و احساس مسئولیت نسبت به مدیریت منابع انرژی است.

نبئی گفت: با کاهش تنها یک درجه دمای اتاق، گاز مورد نیاز ۹۰۰ خانوار روستایی استان تامین می‌شود.