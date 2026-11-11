معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی از تولید ۲۵ درصد گوشت مرغ استان از نژاد ایرانی آرین خبر داد و گفت: با تکمیل زنجیره تولید این نژاد، افزایش سهم آن در تولید گوشت مرغ استان دنبال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، پرویز بستانچی افزود: تولید گوشت مرغ در آذربایجان‌غربی با تلاش مرغداران روند مطلوبی دارد و با جوجه‌ریزی چهار میلیون قطعه‌ای در ماه گذشته، روند عرضه در ماه‌های آینده نیز به روال عادی ادامه خواهد یافت.

وی با اشاره به مشکلات مرغداران در ماه‌های گذشته افزود: کاهش نامتعارف قیمت مرغ و افت تقاضا، خسارت قابل توجهی به تولیدکنندگان وارد کرد که تلاش می‌شود با برنامه‌ریزی دقیق‌تر در حوزه تولید، از تکرار چنین زیان‌هایی جلوگیری شود.

معاون بهبود تولیدات دامی آذربایجان‌غربی با اشاره به برنامه‌های استان برای تقویت قدرت خرید مردم و کاهش دورریز گوشت مرغ گفت: تولید و عرضه مرغ سایز در استان در دستور کار قرار گرفته و از ماه‌های آینده عرضه این محصول با رعایت شاخص‌های تعیین‌شده در مراکز توزیع آغاز می‌شود.

بستانچی افزایش جوجه‌ریزی را از اهداف اجرای طرح تولید مرغ سایز عنوان کرد و افزود: وزن مرغ‌های تولیدی در استان بالاتر از استاندارد مورد نظر است و با اجرای این برنامه، وزن مرغ‌ها به کمتر از یک کیلو و ۸۰۰ گرم کاهش می‌یابد تا محصولی متناسب با نیاز مصرف‌کنندگان در اختیار مردم قرار گیرد.

وی با بیان اینکه اجرای این برنامه از دی‌ماه به صورت اجباری آغاز می‌شود، اظهار کرد: کاهش وزن مرغ هنگام کشتار و توجه به شیوه عرضه و تولید مرغ قطعه‌بندی‌شده از دیگر محورهای این برنامه در استان است.

معاون بهبود تولیدات دامی آذربایجان‌غربی قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده در آذربایجان‌غربی را ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال اعلام کرد و گفت: قیمت تمام‌شده هر کیلوگرم مرغ کشتار شده برای مرغداران نیز ۲ میلیون و ۶۷۰ هزار ریال است.

وی سرانه مصرف گوشت مرغ در استان را بین ۲۸ تا ۳۱ کیلوگرم به ازای هر نفر اعلام کرد.