۱۲ شرکت بزرگ ایرانی در سی‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی متال‌اکسپو ۲۰۲۶ روسیه حضور پیدا کردند و دستاورد‌ها و توانمندی‌های خود را در حوزه معدن، فولاد و صنایع معدنی به نمایش گذاشتند.



به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ سی‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی متال‌اکسپو ۲۰۲۶ روسیه، در شهر سن‌پترزبورگ آغاز شده و تا ۲۲ آبان ادامه دارد. حضور شرکت‌های ایرانی در این نمایشگاه می‌تواند فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های صنعتی کشور و توسعه ارتباط با فعالان بازار فلزات روسیه و سایر کشور‌ها باشد.

۱۲ شرکت ایرانی در قالب غرفه یکپارچه ملی جمهوری اسلامی ایران، با محوریت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، در این رویداد بین‌المللی شرکت کرده‌اند. پاویون ایران در فضایی به وسعت ۵۵۰ مترمربع برپا شده و بیش از ۸۰ نفر از مدیران ارشد صنایع کشور نیز در این نمایشگاه حضور دارند.

نمایندگان ۱۲ شرکت بزرگ فعال در حوزه معدن و صنایع معدنی از جمله فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، پارس کرمان، سنگ آهن گهرزمین، آهن و فولاد ارفع، فولاد آلیاژی ایران، شرکت ملی صنایع مس ایران، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو و شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در این نمایشگاه بین‌المللی حضور یافته‌اند.

سفیر کشورمان در مسکو در آیین افتتاحیه این رویداد بین‌المللی که با حضور مقاماتی از روسیه برگزار شد، با تبیین دستاورد‌ها و توانمندی‌های مهندسی، صنعتی و صنایع معدنی کشورمان گفت: حضور پرقدرت و چشمگیر جمهوری اسلامی ایران در این نمایشگاه، گویای توانایی‌های بالا و بی‌بدیل نیروی مهندسی و صنایع معدنی کشور است.

کاظم جلالی افزود: بخش‌هایی از صنایع ایران که به دنبال دو جنگ تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی ضرباتی را متحمل شده بودند، در کوتاه‌ترین زمان ممکن و به بهترین وجه ممکن ترمیم، بازسازی و احیا شدند؛ بنابراین حضور فعال شرکت‌ها در این رویداد، گواه روشنی بر پویایی صنایع مهم کشور است.

سفیر ایران در روسیه، با اشاره به تحریم‌های یک‌جانبه اعمال‌شده از سوی آمریکا و دیگر کشور‌های غربی علیه تهران و مسکو تصریح کرد: اینگونه تحولات و فشار‌های بین‌المللی، ضرورت هم‌افزایی و همکاری بیش از پیش دو کشور را دوچندان کرده است.

وی افزود: در حال حاضر، جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در بالاترین سطح ممکن، در تمامی زمینه‌ها مشغول توسعه همکاری‌های راهبردی خود هستند.

نمایشگاه بین‌المللی متالوژی، معدن و صنایع معدنی «متال اکسپو ۲۰۲۶» جمعه ۲۲ آبان ۱۴۰۵ به کار خود پایان می‌دهد.