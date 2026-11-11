به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نوروزی، مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، گفت: حدود ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار سرپرست خانوار که در مرحله مهرماه موفق به ثبت خوداظهاری نشده‌اند، می‌توانند در مهلت تعیین‌شده اطلاعات خود را ثبت کنند.

بر اساس اعلام این سازمان، سرپرستان خانوار با رقم پایانی صفر و یک کد ملی از ساعت ۱۲ روز چهارشنبه ۲۰ آبان تا ساعت ۲۴ پنجشنبه ۲۱ آبان، کد‌های ۲، ۳ و ۴ روز جمعه ۲۲ آبان، کد‌های ۵، ۶ و ۷ روز شنبه ۲۳ آبان و کد‌های ۸ و ۹ روز یکشنبه ۲۴ آبان فرصت ثبت درخواست دارند. همچنین روز‌های ۲۵ و ۲۶ آبان برای تمامی گروه‌ها در نظر گرفته شده است.

متقاضیان می‌توانند برای ثبت درخواست به نشانی اینترنتی my.gov.ir مراجعه کنند. اطلاعات ثبت‌شده پس از راستی‌آزمایی، مبنای تصمیم‌گیری درباره میزان اعتبار کالابرگ خانوار‌ها خواهد بود.

خانوار‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و سایر نهاد‌های حمایتی نیز باید اطلاعات خود را در این سامانه ثبت کنند.