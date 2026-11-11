به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، در جلسه ستاد هماهنگی استقبال و تشییع پیکر مطهر شهدای گمنام شهرستان بجنورد عنوان شد: استقبال از ۶شهید گمنام از ساعت ۱۹:۳۰ پنجشنبه در چهارراه استقلال آغاز خواهد شد.

جلسه ستاد استقبال و تشییع پیکر مطهر شش شهید گمنام شهرستان بجنورد با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین نوری نماینده ولی‌فقیه در استان خراسان شمالی، سرهنگ قدیمی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بجنورد و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، در محل دفتر نماینده ولی‌فقیه برکزار شد.