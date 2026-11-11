وزیر امور خارجه کشورمان به اظهارات همتای آمریکایی در فضای مجازی نوشت: چنین توهمات و تصورات واهی هستند که به شکست سیاست‌های آمریکا منجر می‌شوند.

توهمات و تصورات واهی به شکست سیاست‌های آمریکا می‌انجامد

توهمات و تصورات واهی به شکست سیاست‌های آمریکا می‌انجامد

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به ادعا‌های مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در پیامی در شبکه مجازی نوشت:

هشت سال پیش، یک شخصیت کارتونی مانند پمپئو می‌گفت ایرانی‌ها اگر می‌خواهند چیزی برای خوردن داشته باشند، باید از دستورات کاخ سفید تبعیت کنند. امروز، فردی مانند روبیو، که هم‌وطنان کوبایی‌اش قربانی همین سیاست هستند، همان مهملات را تکرار می‌کند.

فارغ از غیرانسانی بودن این سیاست، همین قبیل توهمات و تصورات واهی هستند که به شکست سیاست‌های آمریکا منجر می‌شوند.