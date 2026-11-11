معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غربی از آبگیری ۵۰ درصد تالاب‌های استان در پی بارش‌های مطلوب امسال خبر داد و گفت: بهبود شرایط آبی این زیست‌بوم‌ها، زمینه بازگشت و حضور پرندگان مهاجر را فراهم کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، علیرضا سید قریشی افزود: بررسی وضعیت تالاب‌های آذربایجان‌غربی در سال جاری در مقایسه با دو سال گذشته، نشان‌دهنده بازگشت حیات به این زیست‌بوم‌هاست و حضور پرشمار پرندگان در پهنه‌های آبی منطقه نیز بیانگر بهبود شرایط محیطی آنهاست.

وی با بیان اینکه آذربایجان‌غربی ۴۰ تالاب فصلی و دائمی دارد، خاطرنشان کرد: به جز تعداد معدودی از تالاب‌ها، سایر پهنه‌های آبی به واسطه بارندگی‌های اخیر از شرایط مطلوب‌تری برخوردار شده‌اند که می‌تواند به حفظ محیط زیست و حیات جانداران وابسته به تالاب‌ها کمک کند.

معاون اداره‌کل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غربی با اشاره به به وضعیت مناسب تالاب آق‌قلعه، بخشی از تالاب حسنلو، و تالاب کانی‌برازان گفت: امسال شرایط آبی این مناطق بهبود یافته و حتی یک میلیون مترمکعب آب نیز از سد مهاباد به عنوان حق‌آبه تالاب حسنلو اختصاص داده شده است.

وی حق‌آبه سالانه تالاب‌های استان را ۸۰ میلیون مترمکعب اعلام و یادآوری کرد: تالاب کانی‌برازان به هفت میلیون مترمکعب آب در سال نیاز دارد که تاکنون پنج میلیون مترمکعب آن تامین شده است.

سید قریشی تصریح کرد: بارندگی‌های اخیر موجب افزایش چشمگیر ورودی آب به تالاب‌های استان شده است اما حفاظت از این زیست‌بوم‌ها و پیگیری حقوق آبی آنها همچنان از اولویت‌های محیط زیست است و در این زمینه با هیچ‌کس مماشات نمی‌شود.

افزایش سطح آب چمن متحرک چملی تکاب

وی با اشاره به افزایش قابل‌توجه سطح آب اثر طبیعی ملی چمن متحرک چملی در پی بارش‌های اخیر برف و باران و افزایش آبدهی چشمه تأمین‌کننده آب این زیست‌بوم اظهار کرد: در پی بارش‌های اخیر و افزایش دبی چشمه تامین‌کننده آب چملی، سطح آب این اثر طبیعی ملی به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته است.

معاون اداره‌کل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غربی با بیان اینکه این منطقه از شرایط مطلوب‌تری از نظر وضعیت آبی برخوردار است اضافه کرد: اثر طبیعی ملی چمن متحرک چملی در ۱۷ کیلومتری شهر تکاب و در نزدیکی روستای بدرلو واقع شده و از جمله جاذبه‌های طبیعی این شهرستان به شمار می‌رود که از نظر زیست‌محیطی و گردشگری اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی با اشاره به استقبال گردشگران داخلی و خارجی از چمن متحرک چملی، بر ضرورت رعایت اصول حفاظت از طبیعت در هنگام بازدید تأکید کرد و از گردشگران خواست با پرهیز از آسیب به پوشش گیاهی، منابع آبی و محیط طبیعی منطقه، در حفظ این اثر ارزشمند طبیعی مشارکت کنند.