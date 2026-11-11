مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: بارندگی های اخیر، بیانگر غلبه ناهنجاری مثبت بارش و آغاز نسبتاً مطلوب سال آبی جاری در حوضه‌های آبریز استان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری افزود: این وضعیت بیانگر بررسی اطلاعات پهنه‌ای بارش حوضه‌های آبریز درجه ۲ استان خوزستان نشان می‌دهد که بارندگی‌های ثبت‌شده از ابتدای سال آبی جاری تا ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵، در تمامی حوضه‌های مورد بررسی بالاتر از میانگین بلندمدت دوره مشابه بوده است.

وی ادامه داد: در میان حوضه‌های اصلی، حوضه کارون بزرگ با ثبت ۱۰۲٫۱ میلی‌متر بارش، بیشترین میزان بارندگی تجمعی را به خود اختصاص داده است. این مقدار نسبت به میانگین بلندمدت دوره مشابه، ۶۴٫۹ میلی‌متر افزایش داشته که معادل حدود ۱۷۴٫۵ درصد بیشتر از نرمال است.

سبزه زاری تصریح کرد: در حوضه کرخه نیز بارش تجمعی به ۶۱٫۶ میلی‌متر رسیده که ۱۷٫۱ میلی‌متر بالاتر از میانگین بلندمدت بوده و افزایش ۳۸٫۴ درصدی را نشان می‌دهد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان عنوان کرد: همچنین در حوضه جراحی و زهره، بارش تجمعی ۴۹٫۸ میلی‌متر ثبت شده که نسبت به میانگین بلندمدت دوره مشابه، ۳۰٫۳ میلی‌متر افزایش داشته و بیانگر رشد قابل‌توجه ۱۵۵٫۴ درصدی بارندگی است.

به گفته او، نتایج نشان می‌دهد که تا ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵، تمامی حوضه‌های مورد بررسی دارای ناهنجاری مثبت بارش بوده‌اند و بیشترین مقدار بارندگی تجمعی و بیشترین ناهنجاری مثبت بر حسب میلی‌متر در حوضه کارون بزرگ ثبت شده است.

سبزه زاری گفت: در دوره مشابه سال گذشته، بارشی در این حوضه‌ها ثبت نشده بود؛ بنابراین، شرایط بارندگی در آغاز سال آبی جاری به‌مراتب مطلوب‌تر از سال گذشته ارزیابی می‌شود.