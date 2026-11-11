معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید، در نشست بررسی بند (ت) ماده ۳۱ در جمع اعضای کمیسیون فرهنگی-اجتماعی دولت، خواستار تأمین و رفع مسائل معیشتی ایثارگران شد و تأکید کرد: ایثارگران باید به عنوان لایه‌ی اصلی ثبات و پایداری در حکمرانی امروز کشور شناخته شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، در نشست بررسی بند (ت) ماده ۳۱ در جمع اعضای کمیسیون فرهنگی-اجتماعی دولت، در آغاز سخنان خود با تشکر از تلاش‌های کمیسیون جهت تجمیع و اصلاح لایحه، به جایگاه استراتژیک ایثارگران اشاره و اظهار داشت: در لایه‌ی حکمرانی، ایثارگران نقش تثبیت‌کننده امنیت و فرهنگ را ایفا می‌کنند و ما باید از این مزیت و ظرفیت به خوبی استفاده کنیم، در واقع آنان یکی از اصلی‌ترین ابزار‌های ثبات پایدار در حکمرانی هستند.

سید احمد موسوی، با بازگویی خاطره‌ای از دوران حضور در هلال احمر و مواجهه با جانبازان ایرانی که جهت درمان در خارج از کشور به سر می‌بردند، به شکاف موجود میان انتظارات و واقعیت‌ها اشاره کرد و گفت: نگاه ما به سالگرد‌ها نباید صرفاً نگاهی ابزاری و سازمان‌یافته باشد؛ ما باید فرصت حضور این سرمایه‌های ارزشمند را به چرخه حکمرانی بیشتر کنیم.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در بخش دیگری از سخنان خود افزود: درصدی از جامعه ایثارگری ما شرایط مناسبی ندارند و لازم است اقدامات ضروری در این زمینه صورت گیرد.

موسوی با نگاهی به بودجه و مدیریت مالی، تأکید کرد: مسائل مالی مورد بحث در لایحه قابل مدیریت است.

وی از اعضای کمیسیون فرهنگی-اجتماعی دولت خواست تا با نگاهی فراتر از بحث‌های گذرا، از تصویب این لایحه در دولت و مجلس حمایت کنند و تأکید کرد: نباید با تأخیر در تصویب این لایحه، موجب ایجاد نگرانی در میان ایثارگران شد.

موسوی خواستار هم‌افزایی با سایر کمیسیون‌ها و همکاری با نیرو‌های مسلح شد و افزود: لازم است در راستای تامین حقوق و جایگاه ایثارگران، از تجربیات موفق سایر کشور‌ها نیز بهره‌گیری شود.

وی در پایان از ریاست جلسه و اعضای حاضر برای مدیریت مدبرانه نشست تشکر کرد و بر ضرورت عبور از مشکلات موجود از طریق همکاری و مساعدت تمام بخش‌ها تأکید کرد.

در این نشست، اعضای کمیسیون فرهنگی-اجتماعی دولت، معاون حقوقی و امور مجلس و معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید به همراه تعدادی از مدیران بنیاد شهید و امور ایثارگران حضور داشتند و به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند.