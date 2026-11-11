طرح نوسازی تجهیزات گرمایشی و جایگزینی بخاری‌های فرسوده با بخاری‌های جدید و پربازده، با هدف کاهش مصرف گاز و بهینه‌سازی مصرف انرژی، در شهرستان فردیس آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز البرز ، هم‌زمان با فرارسیدن فصل سرما و افزایش نیاز خانوارها به استفاده از وسایل گرمایشی، اجرای طرح تعویض رایگان بخاری‌های فرسوده در شهرستان فردیس با نظارت فرمانداری و مشارکت اداره گاز این شهرستان کلید خورد.

این طرح با حضور بخشدار مرکزی فردیس و جمعی از مسئولان اداره گاز شهرستان آغاز شده است و بر این اساس بخاری‌های قدیمی و کم‌بازده در منازل مشترکان واجد شرایط جمع‌آوری و تجهیزات گرمایشی جدید با راندمان بالاتر جایگزین آن‌ها می‌شود.

بر اساس این گزارش، بخاری‌های جدید پس از نصب، راه‌اندازی و بررسی‌های لازم، برای استفاده خانوارها آماده بهره‌برداری خواهند بود. اجرای این طرح علاوه بر کاهش اتلاف انرژی، می‌تواند در مدیریت مصرف گاز طبیعی و کاهش هزینه‌های ناشی از مصرف بالای سوخت نقش مؤثری داشته باشد.

افزایش ضریب ایمنی در منازل، ارتقای کیفیت گرمایش، کاهش مصرف سوخت و استفاده بهینه از منابع انرژی از مهم‌ترین اهداف اجرای این طرح به شمار می‌رود؛ موضوعی که با توجه به افزایش مصرف گاز در ماه‌های سرد سال، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

اجرای طرح تعویض بخاری‌های فرسوده برای مشترکان واجد شرایط هیچ‌گونه هزینه‌ای ندارد و این فرآیند با نظارت اداره گاز شهرستان فردیس و همکاری شرکت‌های کارور، از جمله گروه صنعتی انتخاب، انجام می‌شود.

در جریان اجرای این طرح، عوامل اجرایی و شرکت‌های همکار برای انجام مراحل جمع‌آوری تجهیزات قدیمی و نصب بخاری‌های جدید به منازل مشمول مراجعه می‌کنند و همکاری شهروندان با نیروهای معرفی‌شده، در تسریع و اجرای مطلوب این برنامه مؤثر خواهد بود.

فرمانداری شهرستان فردیس نیز با تأکید بر اهمیت مدیریت مصرف انرژی و ارتقای ایمنی وسایل گرمایشی، از شهروندان واجد شرایط خواسته است ضمن همکاری با عوامل اجرایی طرح، امکان اجرای دقیق و به‌موقع این برنامه را فراهم کنند.