به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در ۲۴ ساعت گذشته (در بازه ۱۸ تا ۱۹ آبان ۱۴۰۵) در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبر‌هایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.



ادعاهای مطرح شده آمریکا درباره احتمال دیدار ونس با محسن رضایی و ادامه مذاکرات مستقیم بین ایران و آمریکا

سرلشکر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، ادعاهای مقام‌های آمریکایی درباره ادامه مذاکرات با ایران و برگزاری نشست در قطر را «دروغ» خواند و گفت: انتشار این ادعاها با هدف کاهش فشارهای اقتصادی و پایین آوردن قیمت نفت صورت می‌گیرد.



دخالت ایران در حملات سایبری صورت گرفته در فروشگاه‌های فرانسه

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به ادعای دولت فرانسه درباره حمله سایبری به یخچال‌ها در این کشور، این ادعا را مضحک خواند.



موافقت ایران با پیشنهاد آمریکا برای کاهش غنی سازی به نقل از توئیتر بریکس

یک منبع آگاه دیپلماتیک، خبرسازی برخی رسانه‌ها در خصوص توافق ایران و ایالات متحده بر سر غنی‌سازی ۳.۶۷درصد و سایر مسائل مربوط به غنی‌سازی و مواد غنی‌شده را تکذیب کرد و گفت: طرح ایران همچنان همان طرح ۲ روزه است و اساسا‌ گفتگویی بر سر جزییات موضوعات هسته‌ای انجام نشده تا توافقی صورت گیرد.‌



ادعای یک متخصص زنان درباره افزایش پدیده «مادران مجرد» در ایران

دادستانی تهران از تشکیل پرونده قضایی و اعلام جرم علیه یک پزشک زن متخصص زنان و زایمان به‌دلیل انتشار ویدئویی درباره «افزایش» نوزاد از مادران مجرد در کشور خبر داد.

مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد که این پزشک که به هویت او اشاره‌ای نشده، با اتهام «نشر اکاذیب» مواجه شده و صفحه او در اینستاگرام نیز مسدود شده است.



انتشار ویدئوهایی غیر مستند از لحظه ورود غواصان رزمی آمریکا به خلیج فارس

بررسی‌های فکت‌نامه نشان می‌دهد که این ادعا نادرست است و ویدیو ارتباطی با ورود غواصان آمریکایی به آب‌های خلیج ندارد.



ادعای ۱۰برابر شدن حجم آب دریاچه ارومیه و «احیای کامل» آن

رسانه های مرجع ادعای ۱۰برابر شدن حجم آب دریاچه ارومیه و «احیای کامل» آن را رد کردند .



ادعای کمک نظامی پکن به تهران

سفیر چین در اسرائیل، ادعاهای مربوط به کمک موشکی به ایران را «بی‌اساس» خواند و رد کرد.















